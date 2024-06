Sportradar: „Ich bin bei unserem IPO mit Michael Jordan am Times Square gestanden“

Sie sind ein echter europäischer Champion im Bereich der Sporttechnologie: Sportradar. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz, zu dem unter anderem die Plattform LAOLA1 gehört und eine Schnittstelle zwischen Sport-, Medien- und Unterhaltungsindustrie sein will, ist mittlerweile in rund 20 Ländern aktiv. In Wien hat das Unternehmen kürzlich einen neuen, großen Standort eröffnet. Wir waren kürzlich dort zu Besuch und zu diesem Anlass haben wir in den Podcast den Sportradar-Gründer und CEO Carsten Koerl eingeladen. Mit ihm sprechen wir über:

Die vielen Bereiche, in denen Sportradar tätig ist Die international beliebtesten und für das Unternehmen wichtigsten Sportarten Die Firmengeschichte und Meilensteine von Sportradar Das IPO von vor drei Jahren Wieso man nie mit Sportradar-Investor Michael Jordan Golf spielen sollte Das neue Büro in Wien und wie man die Arbeit im Büro attraktiver machen will Die Bedeutung von Österreich für das Unternehmen Wie AI im Sport-Tech-Bereich Einzug nimmt Die Zukunftspläne des Unternehmens Wer die besten Chancen auf den Sieg bei der kommenden EM hat





