Stadt Wien verkündet Innovations- und Startup-Allianz mit Rio de Janeiro

Die Wirtschaftsagentur Wien und Invest.Rio aus Rio de Janeiro haben ein „Memorandum of Understanding“ unterzeichnet. Ziel ist ein intensiverer Austausch zwischen den Startup- und Innovations-Ökosystemen. Für Österreich soll damit eine wirtschaftliche Pforte in die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas eröffnet werden.

„Marktchance für Wiener Startups und Tech-Unternehmen“

In Wien leben derzeit zwei Millionen Menschen, Rio de Janeiro hat 6,2 Millionen Einwohner:innen. Rio ist, neben São Paulo, eine der größten Wirtschaftsmetropolen Brasiliens und Hauptsitz von vier der fünf größten Unternehmen des Landes. Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke sieht darin eine Chance für Wiener Startups und Technologieunternehmen, vom Marktzugang zur größten Volkswirtschaft Lateinamerikas zu profitieren.

Rio und Wien mit ähnlichen Schwerpunkten

Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien, findet, dass die beiden Städte zahlreiche Branchenschwerpunkte verbindet, wie die Kreativwirtschaft und die Biotech-Branche. Auch als Gastgeberinnen bedeutender internationaler Startup-Festivals sehe er Kooperationspotenzial. So habe sich die jährlich in Wien stattfindende ViennaUP in der europäischen und internationalen Startup-Szene etabliert, während der WebSummit in Rio de Janeiro zu den wichtigsten Tech- und Startup-Events in Lateinamerika zählt.

„Diese Veranstaltungen bieten aufstrebenden Jungunternehmer:innen beider Städte die internationale Bühne, die sie für eine Weiterentwicklung ihrer Ideen und Produkte benötigen“, so Hanke.

Weitere internationale Partnerschaften

Die Absichtserklärung zwischen Wien und Rio de Janeiro ist die vierte derartige Vereinbarung der Wiener Wirtschaftsagentur in den letzten zwölf Monaten. Zuvor wurden ähnliche Übereinkommen mit Bangkok, Shanghai und Shenzhen getroffen.