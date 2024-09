Star-Fußballer und Startup-Investor Mario Götze wirbt für Revolut

Er wurde mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wurde er fünfmal Deutscher Meister, schoss 2014 im WM-Finale gegen Argentinien den Siegestreffer – und ist darüber hinaus auch als Testimonial für Brands wie Nike, L’Oréal Paris, Samsung und Hyundai medial präsent gewesen. Nun wirbt Götze auch für eine Bank – nämlich Revolut aus Großbritannien.

„Revolut ist eines der erfolgreichsten Startups in Europa. Ich verfolge den Weg von Revolut schon eine ganze Weile, und es schmerzt ein wenig, dass ich noch nicht so tief in die Investitionstätigkeit eingestiegen war, als sie ihr Geschäft starteten und ihre ersten Seed-Runden hatten. Aber ich denke, manchmal bekommt man eine zweite Chance, sich zu treffen“, so Götze über den Deal. Er selbst hätte Kontakt zu Revolut aufgenommen, um über ihre Finanzdienstleistungen zu erfahren, daraus hätte sich dann die Partnerschaft entwickelt.

Götze investierte in mehr als 60 Startups

Mit Götze hat Revolut nun ein starkes Testimonial für Werbekampagnen insbesondere am deutschen Markt, in dem es vor allem mit der deutschen Challenger-Bank N26 konkurriert. Dass Fintechs gerne Sportler:innen als Markenbotschafter engagieren, ist nicht neu – auch Bitpanda aus Österreich oder Crypto.com aus Singapur tun das, um ihre Marken einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Dass sich diese Fintechs nun große Stars aus dem Sport als Testimonials leisten können und wollen, zeigt auch, dass ihre Geschäftsmodelle in den letzten Jahren gefruchtet haben.

Mario Götze ist dabei nicht bloß Sportler, sondern hat mit dem Unternehmen Companion M ein Vehikel gebaut, dass nicht nur seine Markenrechte vertritt, sondern auch ein großes Portfolio an Startup-Beteiligungen hält. Götze hat eigenen Angaben zufolge via Companion M in mehr als 60 Early-Stage-Startups sowie in mehr als 20 VC-Fonds investiert. Zum Portfolio gehören etwa Fonds von Cherry Ventures, Lakestar, Project A, World Fund oder EQT Ventures.