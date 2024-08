Startups, Standort & Starbucks: Wo Österreich steht – feat. Daniela Haunstein und Flo Haas

Politisches Schlechtwetter in Kombination mit einer Ernüchterung nach dem Goldrausch: So kann man die aktuelle Lage am Startup-Markt zusammenfassen. Die Finanzierungen lagen im ersten Halbjahr noch einmal unter dem ohnehin schon schlechten Jahr 2023. Was sind die Gründe, und was sind Wege aus der Misere?

Das besprechen wir heute im Podcast mit Daniela Haunstein von invest.austria und Florian Haas, dem Startup-Experten von Unternehmensberater EY. Die Themen:

Das Investment-Geschehen im 1. Halbjahr 2024

Vergleich zu den Vorjahren

Österreich im Europavergleich

Ansätze für Verbesserungen

Gibt es einen FlexCo-Effekt?

Wege aus der Krise

Starbucks als Lösung?

