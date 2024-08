SUNDOG & NEIRO: Das steckt hinter den neuesten Memecoins

Dogecoin und SHIBA INU sind die unangefochtenen Meister ihrer Kategorie, das ist klar. Dennoch: Auch 2024 gibt es noch eine ganze Reihe an Memecoins, die sich ihren Platz an der Sonne erkämpfen wollen. Während DOGE auf einer eigenen Chain läuft und SHIBA INU bei Ethereum zu Hause ist, haben auch andere Blockchain-Communities versucht, ihre eigenen Hunde-Token aufzubauen.

Besonders erfolgreich ist das bei Solana, einem der größten Ethereum-Rivalen, passiert. Dort haben sich mit dogwifhat (WIF), Bonk (BONK), Book of Meme (MEME), Popcat oder cat in a dogs world (MEW) gleich zahlreiche Memecoins eingenistet, die es teilweise über eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde Dollar schafften. Grund genug für Neulinge, sich ebenfalls an der Kategorie zu versuchen:

SUNDOG: Hunde auf der TRON-Chain

Weil jede Blockchain ihren eigenen Hund braucht, hat jetzt auch die im Aufsteigen befindliche TRON-Blockchain ihren eigenen Hunde-Token. Ernst gemeint ist dabei nichts, es geht hier rein um das Amüsement am Zocken mit einem Spaß-Token. „Durch die Kombination von Comedy und Blockchain-Technologie will Sundog von der wachsenden Beliebtheit von Meme-Token profitieren. Sundog ist zwar von erfolgreichen Vorgängern wie Dogecoin und Shiba Inu inspiriert, profitiert jedoch von den Vorteilen des Tron-Netzwerks, das schnelle Transaktionsgeschwindigkeiten und niedrige Gebühren bietet“, heißt es etwa seitens Bitpanda, das den Token

Justin Sun, der Kopf hinter TRON, ist letztendlich auch der, der für Höhenflüge der Memecoins auf seiner Blockchain sorgen möchte, und promotet diese tatkräftig auf seinen Kanälen. Mit SunPump gibt es ein eigenes Launchpad von Tron, über das die Memecoins in Umlauf gebracht werden.

Schon bei Solana, einem Ethereum-Konkurrenten, zeigte sich, dass Memecoins für erhöhte Nachfrage und Aktivitäten auf der Blockchain sorgten, und das soll nun auch auf TRON passieren. Zuletzt kletterte TRON auf ein neues Jahreshoch und stieß in die Top 10 der Krypto-Charts vor, offensichtlich auch getrieben durch vermehrte Aktivität rund um Meme-Token wie eben Sundog.

Bei Memecoins gilt natürlich immer, dass es sich um Eintagsfliegen und extrem volatile Assets handeln kann, die explosionsartig aufsteigen und dann auch schnell wieder in der Versenkung verschwinden. Hier die Kursentwicklung von SUNDOG seit dem Start Mitte August:

NEIRO: Die Schwester von DOGE

In Sachen Market Cap mittlerweile von SUNDOG überholt, zählt auch NEIRO zu den neueren Hunde-Spaß-Token – diesmal aber nicht auf TRON, sondern auf Ethereum als ERC-20-Token. Die Vorbilder sind glasklar: „Neiro ist ein dezentralisierter Meme-Token, der auf der Ethereum-Blockchain basiert. Inspiriert von Dogecoin, zielt es darauf ab, eine unterhaltsame und engagierte Community im Bereich der Kryptowährungen zu schaffen“, heißt es bei Bitpanda.

Vermarktet wird NEIRO als die „Schwester von DOGE“, was allerdings nicht so ganz passt. Der Vergleich zu SHIBA INU wäre der Bessere, immerhin hat Dogecoin eine eigene Chain und wird weltweit gemint, während NEIRO und SHIBA INU einfache ERC-20-Token auf Ethereum sind. Auch hier geht es um den Spaß an der Sache. Während man bei SUNDOG noch steigende Preise sieht, könnte bei NEIRO der Hype schon wieder vorbei sein. Trotzdem liegt NEIRO nach dem Launch Ende Juli noch fast 900% im Plus. Hier ein Blick auf die Charts seit dem Marktstart: