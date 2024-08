Verhaftung des Telegram-Gründers schickt TON-Blockchain in den Keller

The Open Network

Der Arrest des Telegram-Gründeers und CEOs Pavel Durov in Frankreich (Trending Topics berichtete) hat Schockwellen durch Teile des Internet gejagt. Während die offiziellen Kanäle von Durov und Telegram bisher still blieben, haben sich auf X Prominente wie Elon Musk, Tucker Carlson oder Kim Dotcom formiert, um die Freilassung des Telegram-Chefs zu fordern.Die russische Botschaft in Paris forderte die französischen Behörden auf, die Gründe für die Inhaftierung zu erläutern.

Durov ist ursprünglich russischer Staatsbürger, erhielt später aber auch die französische, wie er selbst via Telegram kommuniziert hatte. In Vorermittlungen wird ihm seitens der der französischen Behörden vorgeworfen, auf der Telegram-Plattform mit fast einer Milliarde Nutzer:innen zu wenig dafür getan zu haben, um die Verbreitung von Inhalten über Drogenhandel, Betrug und Vergehen im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch zu unterbinden. Wie berichtet, will Durov die App mit hunderten Millionen Nutzer:innen lediglich von etwa 50 Mitarbeiter:innen umsetzen lassen – das wären 20 Mio. User pro Mitarbeiter:in.

„The Open Network“ hat die Wurzel bei Telegram

Die Festsetzung Durovs, der offenbar mit dem Privatjet, kommend von Aserbeidschan, auf einem Flughafen nahe Paris hat auch Schockwellen durch Teile der Krypto-Industrie gejagt. Auch wenn immer wieder betont wird, dass der Top-10-Token Toncoin nicht direkt von Telegram ausgegeben wird, sackte dessen Kurs zeitweise um 20 Prozent ein und liegt aktuell bei 15 Prozent im Minus. Toncoin ist der Krypto-Token von „The Open Network“, dem Nachfolgeprojekt des GRAM-Token, den Telegram vor mehreren Jahren auf den Markt bringen wollte und dann von dere US-Börsenaufsicht SEC gestoppt und bestraft wurde.

Die TON-Blockchain ist mittlerweile auch Heimat mehrerer anderer Krypto-Token geworden, wie etwa Notcoin oder Gamee. Auch das Hype-Game Hamster Kombat plant demnächst, einen Token auf der TON-Blockchain auf den Markt zu bringen. Das Sammelsurium an Krypto-Assets im TON-Universum wurde durch die Verhaftung Durovs ebenfalls har getroffen, die Einbrüche der Kurse liegen bei 14 bis 37 Prozent. Allerdings muss man auch festhalten, dass außer Toncoin selbst diese Token eine sehr untergeordnete Rolle im Krypto-Business spielen.

Die TON-Blockchain, die auf dem Proof-of-Stake-Algorithmus läuft, wird stets als dezentralisierte Blockchain dargestellt. Sie soll etwa 370 verschiedene Validatoren haben, die die Transaktionen bestätigen. Dass diese Blockchain sehr unabhängig von Telegram und dessen CEO ist, darf angezweifelt werden. Das Whitepaper etwa hat Pavel Durovs älterer Bruder Nikolai Durov verfasst, und außerhalb von Telegram spielen Toncoins kaum eine Rolle.

Sowohl Telegram als auch „The Open Network“ sind stark mit Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) verbunden. Von dort leitete der nun verhaftete Durov die Geschicke der Messaging-App, und dort sitzen auch wichtige Köpfe des TON-Projekts.