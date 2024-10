Tesla präsentiert bald Robotaxi – und vielleicht auch Billig-Auto Model 2

Tesla will am 10. Oktober bei einem Event sein lange angekündigtes und heiß erwartetes Robotaxi vorstellen. Ein Exemplar davon soll bereits in freier Wildbahn aufgetaucht sein. Im Zuge des Events könnte der Konzern auch sein bislang günstigstes Modell vorstellen, das Model 2. Das Fahrzeug soll nur 25.000 Dollar kosten. Auch von diesem Fahrzeug soll ein Prototyp kürzlich auf der Straße gesichtet worden sein, berichtet t3n.

Model 2 möglicherweise in Kalifornien gesichtet

Vor einigen Wochen könnte Teslas Robotaxi erstmals gesichtet worden sein. Nach Jahren der Ankündigungen und Versprechen durch Elon Musk soll das Fahrzeug am 10. Oktober der Öffentlichkeit präsentiert werden. Es gibt Spekulationen darüber, dass bei dem Event auch das Model 2 erstmals öffentlich sichtbar wird. Das E-Auto, das Tesla für 25.000 Dollar in den Verkauf bringen will, soll auf einer kalifornischen Straße beobachtet worden sein.

Auf dem von Tesla Newswire bei X veröffentlichten Video ist ein mit Tarnmuster-Folie abgeklebtes Auto zu sehen, das optisch an ein älteres Model 3 erinnert. Die Frage liegt nahe, warum Tesla ein älteres Modell so auffällig getarnt auf die Straße schicken würde. Deswegen machten sich Gerüchte breit, dass es sich um eine Testversion des Model 2 handeln könnte. Die Analyst:innen von Goldman Sachs erwarten jedenfalls, dass Tesla das Model 2 im Oktober 2024 vorstellen wird.

Tesla soll Robotaxi und Model 2 auf einer Plattform bauen

Das passt zeitlich gut zur Robotaxi-Präsentation. Es gibt auch Gerüchte darüber, dass das Robotaxi und das Model 2 auf einer Plattform entstehen könnten. Voraussetzung für eine Model-2-Präsentation ist derweil, dass Tesla weiter an dem günstigen Fahrzeug gearbeitet hat. Im Frühjahr hatte Reuters berichtet, dass Tesla die Pläne für das Model 2 auf Eis gelegt habe. Tesla-Chef Elon Musk hatte dies aber vehement dementiert.

Dass der E-Autobauer derzeit – wie die gesamte Branche – unter hohem Konkurrenzdruck und gesunkener Nachfrage leidet, wird aber auch Musk nicht bestreiten. Entsprechend wären zwei neue Hoffnungsträger bei einem Event ein Hoffnungsschimmer für die potenziell enttäuschten Anleger:innen – steigende Aktienkurse inklusive.