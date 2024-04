Trending Today: 🔷 Automesse Peking 2024 🔷 greenstart 🔷 Forum Mobilkommunikation 🔷 Net Zero Industry Act 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, NeugrĂŒndungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns tĂ€glich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir kĂŒnftig hier in unserem Ticker eine BĂŒhne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, ProjektankĂŒndigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

15:00: EU-Parlament gibt grĂŒnes Licht fĂŒr Net Zero Industry Act

Das EU-Parlament hat am Donnerstag grĂŒnes Licht fĂŒr den „Net Zero Industry Act“ gegeben. Ziel des Netto-Null-Emissionen-Gesetzes ist es, Technologien, die zur CO2-NeutralitĂ€t beitragen, vermehrt innerhalb der EU zu produzieren. Dazu zĂ€hlen etwa Solaranlagen, WindrĂ€der oder WĂ€rmepumpen. Dass zu den geförderten Technologien auch die Atomkraft zĂ€hlt, wird von Österreich kritisch gesehen, und war vom Rat der Mitgliedstaaten. 361 Abgeordnete stimmten fĂŒr das Gesetz, 121 dagegen und 45 enthielten sich ihrer Stimme. Bis 2030 sollen 40 Prozent der in der EU nachgefragten klimafreundlichen Technologien auch in der Union hergestellt werden. DafĂŒr sollen unter anderem Genehmigungsverfahren und Beihilferegeln vereinfacht werden.

14:50: Durch Videotelefonie steigt Datenvolumen um ein Viertel auf 5 Mrd GB

Die klassische Telefonie befindet sich in Österreich wieder auf Vor-Corona-Niveau. WĂ€hrend im ersten Coronajahr 2020 29,1 Milliarden Minuten telefoniert wurden, so sind es jetzt nur mehr 22,3 Milliarden Minuten pro Jahr. Exakt dieser Wert wurde auch im Jahr 2019 erreicht, so der PrĂ€sident von Forum Mobilkommunikation, Alexander Stock, der auch im Vorstand der A1 Telekom Austria AG sitzt. Dennoch wird keineswegs weniger telefoniert, sondern nur anders. Datenintensive Anwendungen wie Videotelefonie haben im vergangenen Jahr zu einem Anstieg des via Mobilfunknetze ĂŒbertragenen Datenvolumens um ein Viertel auf 5,073 Milliarden Gigabyte gefĂŒhrt. Auch die aktiven SIM-Karten seien stark gestiegen, so das Forum Mobilkommunikation (FMK). In Österreich waren mit Jahresende 2023 26,2 Millionen SIM-Karten in Umlauf, 2022 waren es noch 24 Millionen. Dabei geht es nicht nur um SIM-Karten in Smartphones, Tablets oder Laptops, sondern auch um M2M-Karten (Machine-to-Machine), die in Autos oder in GPS-Trackern fĂŒr Haustiere verwendet werden. Der Zuwachs sei insbesondere auf letztere zurĂŒckzufĂŒhren. Das Smartphone wird von den in Österreich lebenden Menschen am meisten fĂŒr WhatsApp, Fotografieren und als Wecker verwendet . Ebenso seien SMS noch immer im Kurs und werden von 65 Prozent der 500 befragten Personen nach wie vor versendet und empfangen.

14:32: greenstart 2024 prĂ€sentiert die besten zehn klimaschĂŒtzenden Business-IdeenÂ

Gestern prĂ€sentierte der Klima- und Energiefond im Rahmen der Initiative „greenstart” die TOP-10 „greenstarter“, also die besten zehn klimaschĂŒtzenden Business-Ideen des Jahres. Ihre GeschĂ€ftsideen werden nun weiterentwickelt. DafĂŒr erhalten die Startups je ein Startkapital von je 10.000 Euro sowie Zugang zu Workshops, Coachings und einem Expert:innen-Netzwerk. Die Initiative des Klima- und Energiefonds wird aus den Mitteln des Klimaschutzministeriums (BMK) dotiert. Die Ideen reichen von Virtual Reality-Fachausbildungen fĂŒr Green Jobs, ĂŒber einen Biofilter fĂŒr Methanabbau bis hin zu einer App fĂŒr partizipative StadtbegrĂŒnung. Auch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler war vor Ort. Zu den top zehn „greenstarters”, die gestern im Impact Hub Vienna ihre grĂŒnen Business-Modelle pitchten, zĂ€hlen: ecoTRN, Flexbatt, MASCHINE (kliMASCHutz mIt methaN-biofiltErn), money:care, No Na Net Zero, pflanz.mi – Die Zweigstelle, Sequestra, TerraBreeze by Social Cooling, TWENTY40 und Zukunft Bestand.

14:30: Automesse in Peking 2024: E-Autos stark im Fokus. Großes Interesse fĂŒr Xiaomi, Tesla nicht vor Ort

Am grĂ¶ĂŸten Automarkt der Welt setzen die Anbieter weiterhin voll und ganz auf Elektro: Heute wurde die Automesse in Peking eröffnet. Xiaomi, der als Smartphone-Hersteller auch bereits im E-Mobility-Sektor aktiv ist, lĂ€utete die Messe ein. Fahrzeuge mit Elektroantrieb stehen dabei im Scheinwerferlicht. Keine Rede ist in China allerdings von einer Renaissance des Verbrennermotors, wie sie sich in Europa und den USA andeutet. Auf der Schau mit rund 700 Ausstellern werden insgesamt fast 280 reine E-Autos und Plug-in-Hybride gezeigt, davon 117 neue Modelle. William Li, Chef des chinesischen E-Autobauers Nio, sagt zu Reuters: „Auf der Autoshow in Peking besteht kein Zweifel, dass kein Interesse mehr an Benzinfahrzeugen besteht.” Die StĂ€nde chinesischer Hersteller wie BYD und des Branchenneulings Xiaomi sollen von Menschenmassen belagert worden sein. Xiamoi-CEO Lei Jun gab an, dass die Vorbestellungen fĂŒr die Porsche Ă€hnliche Limousine von Xiaomi, dem „SU7”, tĂ€glich steigen. Aktuell sollen es 75.723 Vorbestellungen sein. MarktfĂŒhrer BYD sei unterdessen bemĂŒht, sein Image als Billighersteller mit seinen Premiummarken Yangwang und Denza abzuschĂŒtteln. Tesla ist nicht auf der Messe vertreten. Das letzte Mal waren die Amerikaner 2021 auf der Automesse in China, als eine wĂŒtende Tesla-Kundin auf einen ausgestellten Wagen sprang und sich lauthals beschwerte. AuslĂ€ndische Automobilhersteller wie etwa Volkswagen oder Audi gaben an, ihre Strategien neu auszurichten, um beim rasanten Umstieg aufs Elektroauto mitzuhalten. ZukĂŒnftig soll mehr in die lokale Produktion und Forschung investiert werden.Â