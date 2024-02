Trending Today: 🔷 AVM 🔷 Bitcoin 🔷 Ether 🔷 Magenta 🔷 EU-Klimaplan 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugr眉ndungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns t盲glich zig 鈥瀔leinere鈥 Meldungen, denen wir k眉nftig hier in unserem Ticker eine B眉hne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektank眉ndigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

15:50: EU-Klimaplan: 脰sterreich wird erneut zur EInreichung aufgefordert

Die Europ盲ische Kommission hat 脰sterreich erneut zur Vorlage seines Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) aufgefordert. Die Br眉sseler Beh枚rde er枚ffnete im Dezember 2023 ein Vertragsverletzungsverfahren. 脰sterreich hatte seinen NEKP-Entwurf nicht fristgerecht nach Br眉ssel gesandt und geh枚rt damit gemeinsam mit Polen zu den Sp盲tz眉ndern. Alle 25 weiteren EU-L盲nder haben ihre Entw眉rfe bereits nach Br眉ssel 眉bermittelt. Grund f眉r die heimische Verz枚gerung ist, dass der von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Gr眉ne) im Oktober 眉bermittelte Entwurf von Europaministerin Karoline Edtstadler (脰VP) wieder zur眉ckgezogen worden war. 脰sterreich muss sich nun zu den Vorw眉rfen der Kommission 盲u脽ern und rasch einen Entwurf vorlegen.

15:41: Magenta 2023 mit kr盲ftigem Plus bei Umsatz und Ergebnis

Der Wiener Mobilfunkanbieter Magenta meldet, zufrieden mit seinen Ergebnissen f眉r 2023 zu sein und gibt sich auch f眉r heuer optimistisch. Der Umsatz soll im abgelaufenen Jahr um 4,8 Prozent auf 1,46 Mrd. Euro zugelegt haben, das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) um 4,5 Prozent auf 529,1 Mio. Euro. Das Wachstum bei den aktiven SIM-Karten sei gegen眉ber 2022 bei 10,7 Prozent auf 4,6 Millionen St眉ck gelegen. Mittlerweile hat die Tochter der Deutschen Telekom in 脰sterreich 1 Million Internetkund:innen. Ein Update gibt es auch zu den Besch盲ftigungsverh盲ltnissen bei Magnet: Die Teilzeitquote gestaltet sich mit 13 Prozent bei der Generation Z geringer als beim Durchschnitt der Besch盲ftigten (18 Prozent).

15:00: Bitcoin und Ether entfernen sich von H枚chstst盲nden an der B枚rse

Nach der j眉ngsten Euphorie um hohe Kurse sind die beiden gr枚脽ten Digitalw盲hrungen Bitcoin und Ether im Wert wieder etwas gesunken. Ein Bitcoin kostete heute Nachmittag auf der Plattform Bitstamp etwa 51.000 US-Dollar, Ether wurde auf Bitfinex mit knapp 3.000 Dollar gehandelt. In dieser Woche war der Bitcoin-Kurs 眉ber die Marke von 53.000 und der Kurs von Ether 眉ber 3.000 Dollar gestiegen. Die beiden dominierenden Kryptoanlagen waren damit so viel Wert wie zuletzt Ende 2021 (Bitcoin) beziehungsweise April 2022 (Ether). Als entscheidend f眉r die Kursrally gilt die Zulassung mehrerer neuartiger Bitcoin-Fonds in den USA, die bereits im J盲nner durch die B枚rsenaufsicht SEC erfolgt war. Diese sogenannten Spot-ETF erm枚glichen es, in Bitcoin zu investieren, ohne die Digitalanlage selbst direkt kaufen zu m眉ssen. Andere Kryptow盲hrungen wie Ether profitierten ebenfalls. Der Marktwert der rund 12.800 Digitalw盲hrungen betr盲gt laut dem Marktportal Coingeko derzeit rund zwei Billionen Dollar.

09:00: AVM: Pr盲sentation der neuen FRITZ!-Produkte mit 10G, 5G und Wi-Fi 7 auf dem MWC in Barcelona

Der europ盲ische Telekommunikationshersteller AVM pr盲sentiert auf dem heurigen MWC in Barcelona, das von 26.-29. Februar stattfindet, seine neuen FRITZ!-Produkte. Damit soll eine noch schnellere Vernetzung 眉ber 5G, Glasfaser, DSL und Cable m枚glich sein. Als Highlight seiner MWC-Messepr盲senz erw盲hnt das Unternehmen die Triband-FRITZ!Box f眉r Fiber und DSL mit Wi-Fi 7 und Zigbee sowie den ersten verf眉gbaren All-in-One-Router f眉r den Kabelanschluss mit Wi-Fi 7 und Zigbee. Die neue WLAN-Generation Wi-Fi 7 mit Kabelanschluss wird es vorerst in Deutschland geben. Als weitere Produktneuheit wird 10 Gigabit/s am Glasfaseranschluss f眉r alle digitalen Anwendungen im Eigenheim pr盲sentiert.