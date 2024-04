Trending Today: 🔷 Boeing 🔷 WhatsApp 🔷 Inflation 🔷 Lieferando 🔷 Patentanmeldungen 🔷 Traton 🔷 Wirtschaft 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

12:00: Wirtschaft im Euroraum verzeichnet zarte Erholungssignale

Vor der nächsten EZB-Zinssitzung nächste Woche verzeichnet die Wirtschaft im Euroraum wieder ein leichtes Wachstum. Das Barometer für die Eurozone, berechnet von S&P Global, stieg im März um 1,1 Punkte auf 50,3 Zähler und überschritt damit erstmals seit Mai 2023 die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Obwohl das Wachstum minimal ist, wird dies als positiv bewertet, insbesondere da die Inflationsdynamik nachlässt. Auch der Rückgang der Erzeugerpreise signalisiert einen nachlassenden Inflationsdruck, was die Europäische Zentralbank freuen dürfte. Analyst:innen erwarten daher eine erste Leitzinssenkung im Juni.

11:00: Traton: Chinesische Präsenz im europäischen Nutzfahrzeugmarkt wächst

Christian Levin, CEO der Volkswagen-Truckholding Traton, warnt vor zunehmender Konkurrenz aus China im europäischen Nutzfahrzeugmarkt. Insbesondere chinesische Elektrobus-Anbieter haben sich dank ihrer hochwertigen Batterietechnologie schnell etabliert, was auf eine ähnliche Entwicklung im Bereich Lastkraftwagen hinweisen könnte, so Levin in einem Interview mit Bloomberg. Deutsche und schwedische Hersteller wie Traton (MAN, Scania), Daimler Truck und Volvo bieten bereits Elektrotrucks an, um Emissionen zu reduzieren, doch die Verkaufszahlen sind noch niedrig. Chinesische Unternehmen wie BYD, bekannt für Elektro-Pkw, expandieren auch in den europäischen Nutzfahrzeugmarkt, während Traton mit dem Bau eines Lkw-Werks in China reagiert, das 2025 den Betrieb aufnehmen soll.

10:15: Leichter Anstieg bei Patentanmeldungen

Im Jahr 2023 wurden in Österreich 2.242 Patente angemeldet, leicht mehr als im Vorjahr, als 2.231 Erfindungen registriert wurden, teilt das Österreichische Patentamt mit. Oberösterreich führt das Länderranking an, gefolgt von der Steiermark und Wien. Die Grazer AVL List, Möbelbeschläge-Hersteller Julius Blum und Gleisbaumaschinen-Hersteller Plasser & Theurer waren die aktivsten Patentanmelder. Österreich liegt beim Europäischen Patentamt mit 2.355 Anmeldungen leicht rückläufig im Trend. Klimaschutzministerin Gewessler betont die Bedeutung „grüner Patente“. Das Patentamt führt einen Beratungsservice von Frauen für Frauen ein, um die niedrige Frauenquote bei Patenten anzugehen.

10:00: Lieferando auf dem Weg zu Klimaneutralität bis 2030

Anlässlich des World Earth Day am 22. April bekräftigt Lieferando sein Engagement für Klima- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Das Ziel des Onlinemarktplatzes für Essensbestellungen sei es, bis 2030 klimaneutral zu werden. Lieferando optimiere dazu Heiz- und Kühlsysteme sowie Verpackungen und fördert Mehrweg-Optionen. Bereits 2023 verzeichnete Lieferando eine dreifache Steigerung bei der Bestellung von recycel- und kompostierbaren Seegras-Verpackungen durch Partner wie Notpla und Vytal. Zudem bieten über 60 Partnerrestaurants in ganz Österreich die Möglichkeit, Lieblingsgerichte in Mehrwegverpackungen zu bestellen. Eine Studie von Lieferando und dem Meinungsforschungsinstitut TQS2 zeigt, dass ein Drittel der Befragten häufiger bestellen würde, wenn wiederverwendbare Verpackungen angeboten würden.

09:45: Inflation in der Schweiz sinkt

Die Inflationsrate in der Schweiz ist im März weiter gesunken. Sie fiel von 1,2 Prozent im Februar auf 1,0 Prozent im März, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag laut der Schweizer Nachrichtenagentur sda mitteilte. Im Vergleich dazu betrug die Inflation im März in Österreich 4,2 Prozent und in der Eurozone 2,4 Prozent.

09:15: WhatsApp-Störung nach mehrstündiger Unterbrechung behoben

Eine mehrstündige Störung des Chat-Dienstes WhatsApp wurde in der Nacht auf Donnerstag behoben. Auch andere Apps des Facebook-Konzerns Meta wie Instagram und Messenger waren vorübergehend betroffen. Eine Erklärung für die Probleme wurde zunächst nicht gegeben. WhatsApp teilte lediglich mit, dass der Dienst mit rund zwei Milliarden Nutzer:innen nun wieder verfügbar sei. Der Konzern hatte erst vor knapp einem Monat mit größeren Störungen bei seinen Apps zu kämpfen, jedoch war WhatsApp damals nicht betroffen.

09:00: Boeing reduziert Produktion deutlich

Insiderinformationen zufolge hat der US-Flugzeugbauer Boeing in den letzten Wochen die Produktion seines Modells 737 MAX drastisch verringert. Diese Maßnahme erfolgte aufgrund verschärfter Kontrollen in den Werken durch US-Behörden, berichten Brancheninsider der Nachrichtenagentur Reuters. Die Produktionsrate sank Ende März sogar auf einen einstelligen Wert, nachdem die Flugaufsicht FAA eine Obergrenze von 38 neuen Jets pro Monat festgesetzt hatte. Diese Entwicklung dürfte weitreichende Auswirkungen auf die Luftfahrtindustrie haben, da Airlines ihren Flugplan kürzen oder bestehende Leasingverträge verlängern müssen, um die Nachfrage zu decken. Auch der Rivale Airbus aus Europa reduzierte seine Produktionszahlen aufgrund des Marktumfelds.