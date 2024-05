Trending Today: 🔷 OMV 🔷 Siemens 🔷 Daimler 🔷 Stadt Wien 🔷 Apple 🔷 Google 🔷 OpenAI 🔷 Microsoft

Abseits von Finanzierungsrunden, NeugrĂŒndungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns tĂ€glich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir kĂŒnftig hier in unserem Ticker eine BĂŒhne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, ProjektankĂŒndigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

11:27: Schon wieder: US-Verlage verklagen OpenAI und Microsoft

Die New York Times hat den ersten Schritt gemacht. Jetzt klagen acht weitere amerikanische Verlage gegen OpenAI und Microsoft. Wieder geht es dabei um urheberrechtlich geschĂŒtztes Material, das ChatGPT zu Trainingszwecken benutzt hat – und zwar ohne Erlaubnis. Die vom KI-Modell generierten Antworten kennzeichnen nicht, woher die Informationen stammen, so der Vorwurf. Acht US-Verlage haben deshalb eine Klage beim Bezirksgericht in New York eingereicht. Im Fall, dass die Gerichte den KlĂ€gern recht geben, mĂŒsste der betroffene Content aus der kĂŒnstlichen Intelligenz, auf der ChaGPT basiert, herausgelöscht werden. Technisch soll das so gut wie unmöglich sein. Weiters hĂ€tten die KI-Dienste gar keinen Zugriff mehr auf neue Inhalte und der Output von KI-Chatbots wĂŒrde sich stark verschlechtern. Zu den neuen KlĂ€ger zĂ€hlen: Daily News, Chicago Tribune Company, Orlando Sentinel Communications Company, Sun-Sentinel Company, San Jose Mercury-News, DP Media Network, ORB Publishing und Northwest Publications. Man bezieht sich in der Klage auch darauf, dass OpenAI mittlerweile kein Non-Profit-Unternehmen mehr sei. Aktuell liegt die Unternehmensbewertung bei 90 Milliarden US-Dollar.

10:55: 430 Millionen Euro Investition durch 227 neue auslÀndische Unternehmen in Wien

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke gibt bekannt: Wien soll trotz anhaltender globaler Herausforderungen attraktiv fĂŒr internationale Unternehmen sein. Denn im letzten Jahr gab es 227 Ansiedlungen internationaler Unternehmen aus 53 LĂ€ndern, die einen neuen Standort in Wien eröffnet haben. Hanke wertet dies als relevanten Faktor fĂŒr den Wirtschaftsstandort, da Jobs fĂŒr die Menschen in Wien entstehen. 2023 seien rund 1.300 ArbeitsplĂ€tze geschaffen und 430 Millionen Euro investiert worden. Hanke sieht die Entwicklung als „eindeutigen Auftrag, weiter an der hohen QualitĂ€t des Standortes zu arbeiten.“ Das Investitionsvolumen der neu angesiedelten Unternehmen soll sich im Vergleich zum Vorjahr vervierfacht haben. Das Ergebnis 2023 ist damit die drittbeste je erreichte internationale Ansiedlungsbilanz fĂŒr Wien. Unter den 10 stĂ€rksten HerkunftslĂ€ndern liegt Deutschland auf Platz 1, die Ukraine reiht sich gemeinsam mit der Schweiz auf Platz 2 ein. Auch die USA sowie Italien zĂ€hlen heuer wieder zu den Top 10. Vermehrt vertreten sind auch LĂ€nder aus dem asiatischen Raum.

09:21: OMV, Siemens und Daimler installieren erste 400 kW-LadesĂ€ule fĂŒr E-LKW in Österreich

OMV gibt bekannt, seine Vorreiterrolle im E-LKW-Ladenetz auszubauen. DafĂŒr wurden in Zusammenarbeit mit Siemens und Daimler Truck Austria die österreichweit erste 400 kW-LadesĂ€ule zum öffentlichen Laden fĂŒr LKWs installiert. Bei der LadesĂ€ule handelt es sich um eine „Siemens SICHARGE D”. Sie ist die erste Siemens LadesĂ€ule weltweit, die eine konstante Ladeleistung in diesem Umfang ermöglicht und wurde maßgeschneidert fĂŒr den Schwerverkehr hergestellt. Die neue LKW-LadesĂ€ule befindet sich in Laakirchen an der Westautobahn zwischen Wien und Salzburg. Sie soll einen ersten Schritt in Richtung Entkarbonisierung des Schwerverkehrs sein.