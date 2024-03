Trending Today: 🔷 Smatrics 🔷 solarcap 🔷 Bitcoin 🔷 Fraunhofer Institut 🔷 1KOMMA5° & Hamilton Lane 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

11:30: US-Großinvestor und Pensionskasse steigen bei Energie-Startup 1KOMMA5° ein

Das Hamburger Startup 1KOMMA5° ist Produzent von Energiesystemen und -Software und gab heute den Einstieg zwei prominenter US-Investoren als Gesellschafter bekannt. Neben dem US-GroĂźinvestor „Hamilton Lane“ ist ab jetzt auch eine der größten US-Pensionskassen mit an Bord, deren Name nicht genannt wird. Nach Angaben von 1KOMMA5° sei dies der Auftakt einer größeren Finanzierungsrunde, die den Börsengang vorbereiten soll. Sowohl Umsatz als auch Gewinn wurden nach Unternehmensangaben 2023 verdoppelt. Die zusätzlichen finanziellen Mittel sollen zur weiteren Integration der Wertschöpfungskette, Weiterentwicklung der virtuellen Werkbank und der IoT-Plattform „Heartbeat“ genutzt werden. Das Ziel des Startups bleibt weiterhin „Millionen Europäern und Australiern eine nachhaltige und gĂĽnstigere Alternative zu teuren sowie umweltbelastenden fossilen Energieträgern zu bieten.”

Das Fraunhofer Austria präsentiert das Konzept der „Positive Impact Production“, das Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit vereinen und sich damit positiv auf Umwelt und Menschen auswirken soll. Das Positionspapier umfasst Konzepte, die in den Augen des Instituts Chancen für eine zukunftsfähige Produktion bieten. Diese reichen von der Neugestaltung von Fabrikgebäuden und -anlagen über CO2-Minimierung durch Synergien zwischen Produktionsplanung und -steuerung bis hin zur Gestaltung nachhaltiger Arbeitswelten. Denn: 40-50 Prozent der Treibhausgasemissionen in Österreich werden durch die Industrie verursacht. Entsprechend groß wären laut dem Fraunhofer Austria Institut die positiven Auswirkungen, sollte Transformation hin zu einer grünen und nachhaltigen Produktionsweise gelingen. Die Industrie ist nicht nur Arbeitgeber von 17 Prozent aller Beschäftigten in Österreich, sondern mit einem Anteil von 30 Prozent der Wertschöpfung Teil der erfolgreichen Wirtschaft.

Bitcoin wird vielleicht schon in den nächsten sieben Tagen ein neues Allzeithoch erreichen. BTC hat soeben die Marke von 65.000 Dollar (oder 60.000 Euro) durchbrochen und liegt nur mehr wenige Prozentpunkte unter dem eigenen Allzeithoch.

Mehr dazu hier:

10:16: E-Ladeinfrastruktur: Neue Highspeed-Ladestationen mit Smatrics und solarcap in Meggenhofen