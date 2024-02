Trending Today: 🔷 Zero Project Technology Forum 🔷 Apple 🔷 Nintendo 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

11:50: Neues Nintendo Switch Model kommt erst 2025 auf den Markt- Aktienkurs fällt

Nach Medienberichten aus Kyoto komme die neue Switch-Konsole von Nintendo erst Anfang 2025 auf den Markt, da die Unternehmensaktie an der Börse in Tokio stark gefallen ist. Nintendo habe die Spiele-Produzenten informiert, dass die Switch 2 nicht im heurigen Weihnachtsgeschäft in die Geschäfte komme, sondern erst zu Beginn des kommenden Jahres.

11:40: Apple steht vor 500 Mio. Euro schweren Strafe in der EU

Wegen Verstöße gegen das EU-Wettbewerbsrecht wird der US-Konzern Apple wohl eine Strafe von rund 500 Mio. Euro bezahlen müssen, Trending Topics berichtete. Die genaue Höhe wolle die EU-Kommission im März bekannt gegeben, berichtete die „Financial Times“. Die Kommission hatte Apple im vergangenen Jahr vorgeworfen, den Wettbewerb auf dem Musik-Streaming-Markt durch Regeln in seinem App-Store zu verzerren.

11:30: Zero Project Technology Forum: Globale Innovationen zu Barrierefreiheit

Zum zweiten Mal findet morgen, am 20.02.2024, das „Zero Project Technology Forum“ in Wien statt. Der Austausch über Innovationen für Barrierefreiheit und Services für Menschen mit Behinderungen steht dabei im Mittelpunkt. Mehr als 20 ausgewählte IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie)-Unternehmen sollen im Rahmen dessen ihre Innovationen vor potenziellen Investoren wie Google, Microsoft, Atos und der Weltbank vorstellen. Die UniCredit Bank Austria ist dabei Hauptsponsor des Events, das im UniCredit Center am Kaiserwasser stattfinden wird.