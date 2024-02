Trending Today: 🔹 Google 🔹 OpenAI 🔹

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

09:30: OpenAI-Chef in Gesprächen für Finanzierung von KI-Initiative

Das Wall Street Journal berichtete: OpenAI-CEO Sam Altman ist auf der Suche nach Investoren fĂĽr eine „Technologieinitiative“ sein – unter anderem sollen Gespräche mit Investoren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden. Das Unternehmen soll die weltweite Kapazität zur Herstellung von Chips und damit die Fähigkeit, KĂĽnstliche Intelligenz (KI) zu betreiben, ausbauen wollen. Laut WSJ werden fĂĽr das Projekt zwischen 5 und 7 Billionen Dollar (bis zu 6,5 Bill. Euro) benötigt. Zwar hätten Investoren OpenAI mit mehr als 80 Mrd. Dollar bewertet, die genannten Beträge seien dennoch von ungewöhnlich hoch, ist weiter im WSJ zu lesen.

09:13: Google weist auf Datenspeicherung bis zu drei Jahren durch Gemini hin

Google weist GenAI-Apps User:innen darauf hin, dass keine belastenden oder sehr privaten Inhalte in Gemini eingegeben werden sollte, von dem nicht gewĂĽnscht ist, dass sie jemand anderes sieht. Das Unternehmen gibt an, Daten von Nutzer:innen der Gemini-Chatbot-Apps ĂĽber das Web, Android und iOS zu sammeln. Dies und das routinemäßige Lesen von Unterhaltungen geschieht, um den Dienst laufend zu verbessern. Dazu, ob die Inhalte intern oder extern getackt werden, gibt Google keine Auskunft. Unterhaltungen werden bis zu drei Jahre lang gespeichert, zusammen mit „zugehörigen Daten“ wie den Sprachen und Geräten, die Nutzer:innen verwendet haben, genauso wie der Standort. Das automatische 3-Jahres-Tracking kann innerhalb der Gemini-Apps kann via dem Google-Dashboard „Meine Aktivitäten“ zwar deaktiviert werden, doch selbst dann bleiben Inhalte aus SicherheitsgrĂĽnden fĂĽr zumindest 72 Stunden lang im Google-Konto gespeichert.