Trending Today: 🔹 Better Mobility Accelerator 🔹 Digitales Amt 🔹

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

10:50 Digitales Amt spart 7.000 Amtsstunden in nur zwei Wochen

Seit der Einführung des aktualisierten digitalen Amts Anfang Dezember wurden in nur zwei Wochen fast 3.500 Meldevorgänge digital abgewickelt, und über 7.300 Urkunden wurden kostenfrei heruntergeladen. Die neuen Funktionen, darunter die Nebenwohnsitzmeldung und das kostenlose Urkundenservice, ermöglichten es den Menschen, bereits 7.000 Stunden an Amtswegen zu sparen. Mit 2,5 Millionen registrierten Nutzer:innen hat die ID-Austria, der Schlüssel zu allen öffentlichen digitalen Services in Österreich, großen Zuspruch gefunden. Die digitale Kommunikation mit Behörden erlebt ebenfalls einen Boom, mit über einer Million Nutzer:innen des verbesserten digitalen Postkorbs und einer CO2-Einsparung von fast 100 Tonnen pro Monat. In wenigen Tagen wird der digitale Zulassungsschein eingeführt, der Autofahrer:innen ermöglicht, alle erforderlichen Dokumente digital auf ihrem Smartphone zu führen.

10:30 Bewerbungsfenster für europaweites Accelerator Programm für Mobility Startups geöffnet

Der Better Mobility Accelerator will die Mobilitätswende vorantreiben und nachhaltige Mobilitätslösungen von E-Mobilität bis Sharing für die breite Bevölkerung zugänglich machen. Der Fokus liegt dabei auf Zugänglichkeit, Leistbarkeit und Sicherheit. Ab sofort haben europäische Startups im Mobilitätssektor die Möglichkeit, sich für den sechsmonatigen Better Mobility Accelerator zu bewerben. Organisiert wird das Programm von Impact Hub Vienna, zusammen mit Punkt vor Strich (Wien) und Productized (Lissabon). Die Finanzierung übernimmt EIT Urban Mobility. Zu den Schwerpunktbereichen des Programms zählen dieses Jahr: Intermodalität, Aktive Mobilität, Öffentlicher Raum, Arbeitsplatz und Future Mobility. Gesucht werden europäische Mobilitäts-Startups, die Lösungen für eine breite Zielgruppe bieten, die Sicherheit verbessern, effektive und bezahlbare Mobilität sicherstellen sowie nachhaltige Mobilität gewährleisten.