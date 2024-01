Trending Today: Nuki 🔹 Leftshift One 🔹 Homeoffice 🔹

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

10:30 Studie: Büro-Comeback lohnt sich nicht

Eine Untersuchung der Katz Graduate School of Business an der University of Pittsburgh hat herausgefunden, dass das Zurückholen von Mitarbeitern ins Büro für viele Unternehmen keinen finanziellen Boost bringt. Im Gegenteil, die Jobzufriedenheit nimmt ab. Die Studie betrachtete 457 Unternehmen im Top-500-Index von Standard & Poor’s und stellte fest, dass Return-to-Office-Programme keinerlei Auswirkungen auf den Geschäftserfolg hatten. Zusätzlich zu den wirtschaftlichen Aspekten gab es Compliance-Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Der Trend zu flexibleren Arbeitsplatzmodellen scheint sich weiterhin als produktiver zu erweisen.

10:20 Leftshift One: Co-Gründer Schmidhofer verlässt Unternehmen

Stefan Schmidhofer, Co-Gründer und und Vice President des Grazer KI-Unternehmens Leftshift One, verlässt das Unternehmen um sich neuen beruflichen Herausforderungen im internationalen Management zu widmen. Seine strategische Position im Bereich künstlicher Intelligenz bei einem globalen Unternehmen wird Leftshift One durch die Stärkung des Führungsteams um Benjamin Krenn und Michael Mair ausgleichen. CEO Patrick Ratheiser betont Schmidhofers Beitrag zum Erfolg des Unternehmens und sieht es nun zukunftssicher und stark aufgestellt, insbesondere mit dem Fokus auf die Expansion mit dem unternehmenseigenen MyGPT, einem maßgeschneiderten ChatGPT für Unternehmen.

10:05 Nuki verzeichnet über 50% Umsatzwachstum und plant US-Markteintritt

Der österreichische Smart-Home-Pionier Nuki verzeichnet im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr ein Umsatzwachstum von mehr als 50 Prozent. Das Unternehmen erreicht mit der erfolgreichen Einführung der vierten Produktgeneration im Jahr 2023 neue Rekordwerte bei Smart-Lock-Aktivierungen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr mehr als eine Milliarde Türen durch Nuki-Technologie geöffnet. Das Unternehmen, das im vergangenen Jahr 56 neue Arbeitsplätze schuf, betont seine Pionierrolle und plant 2024 den Markteintritt in den USA als Teil seiner globalen Expansionsstrategie. Trotz der weltweiten Ausrichtung bleibt Nuki seinem europäischen Ursprung treu, mit dem Ziel, ein globaler Player mit starkem Fundament in Europa zu werden. Der Firmensitz und die Produktion verbleiben weiterhin in Graz, Österreich.