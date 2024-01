Trending Today: Polestar 🔹 VW 🔹

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

15:00: VW gründet das AI Lab

VW hat ein „spezialisiertes „AI Lab“ gegründet. Es soll als „global vernetzte Kompetenzeinheit und Inkubator“ agieren. Das AI Lab soll neue Produktideen für den Konzern „identifizieren und intern koordinieren“. Dazu gehören bei Bedarf auch Kooperationen im Tech-Sektor in Europa, China und Nordamerika. VW will damit einfacher mit Technologieunternehmen zusammenarbeiten, um das „Innovationspotenzial und die Schnelligkeit der KI-Branche“ optimal zu nutzen. Ziel sei es, digitale Prototypen rasch zu entwickeln und zur Umsetzung an die Konzernmarken zu übergeben.

13:30: Polstar 4 kommt nach Österreich

Und zwar im August. Der Polestar 4 ist ein SUV-Coupé, das in zwei Varianten auf den Markt kommen wird. Die Version mit Longe Range Single Motor soll rund 58.000 Euro kosten, die Variante mit Dual Motor (ebenfalls Long Range) kommt auf rund 65.000 Euro.