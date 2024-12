TRON: Neuer Rekordwert für TRX-Token zwischen Bananen und Trump

Nach Hedera (HBAR) und SUI gibt es mit TRON die nächste Kryptowährung, die im Bullenmarkt und der Altcoin Season ein neues Allzeithoch erreicht. Vor ungefähr 10 Stunden, also in der Nacht auf Mittwoch, hat der TRX-Token sein neues All Time High bei 0,44 Dollar je Token erreicht und damit den Höchstwert, der mittlerweile etwa sieben Jahre alt ist, in den Schatten gestellt.

TRON liegt damit mit einer Marktkapitalisierung von etwa 33 Milliarden Dollar auf Platz 10 des Rankings der größten Krypto-Assets der Welt. Eng verbunden ist die Ethereum-Alternative natürlich mit Gründer Justin Sun, der das Blockchain-Netzwerk 2017 startete und dann 2021 in eine Decentralized Autonomous Organization (DAO) überführte. Dennoch ist sein Einfluss unbestritten.

Zuletzt sorgte Sun in der Krypto-Industrie für Furore, weil er medienwirksam ein Bananen-Kunstwerk des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan, das er bei einer New Yorker Auktion für 6,2 Millionen Dollar erworben hatte, vor laufenden Kameras verspeiste. Der wahre Wert des Kunstwerks liege im Konzept und nicht in seiner physischen Ausgestaltung, meinte er dabei.

Publicity-Stunts sind gehören für Sun zum Geschäft dazu. So hat er 2019 4,6 Mio. Dollar ausgegeben, um sich ein Abendessen mit Star-Investor Warren Buffet zu ersteigern. Das alles trägt dazu bei, das Image von TRON als erfolgreiches Blockchain-Projekt zu stärken.

Anbiedern an Trump

Auch sonst zeigt sich Sun umtriebig und biederte sich bewusst beim nächsten US-Präsidenten Donald Trump an. Denn er investierte eigenen Angaben zufolge etwa 30 Mio. Dollar in World Liberty Financial, also jenem Krypto-Projekt aus dem Umfeld von Trump, das sich zum Ziel gesetzt hat, den US-Dollar mit Hilfe von Stablecoins zu stärken bzw. zu schützen. „Die USA werden zum Blockchain-Hub, und Bitcoin verdankt das dem

Donald Trump“, schreibt Sun vor kurzem auf X. „TRON setzt sich dafür ein, Amerika wieder groß zu machen und Innovationen anzuführen.“

Abgesehen von den Aufsehen erregenden Aktionen von TRON-Gründer Sun ist die Blockchain aber vor allem wegen dem führenden Stablecoin USDT von Tether in reger Verwendung. Mittlerweile laufen 61 der insgesamt 135 Milliarden USDT (also etwa 45%) auf der TRON-Blockchain. Nur Ethereum mit 72 Mrd. USDT ist bedeutender, alle anderen Blockchains wie Solana, Avalanche, Polkadot oder TON sind, was Tether angeht, unbedeutend. Die USDT-Transaktionen machen etwa ein Drittel bis Viertel der gesamten TRON-Transaktionen aus.

Ansonsten ist TRON mit dem TRX-Token einer von mehreren Herausforderern von Ethereum und ringt mit günstigen Transaktionen und der Möglichkeit, dezentralisierte Apps (dApps) auf der Blockchain zu bauen, um Entwickler:innen auf der ganzen Welt. Dazu gibt es eine Serie von Hackathons, die weltweit abgehalten werden, sowie den TRON/BTTC Integration Fund und TRON DAO Ventures, um Projekte zu finanzieren. Auch ja, NFTs gibt es natürlich auch.