Unter Strom: Trending Topics launcht zweite Ausgabe von E-Mobility-Magazin

Im vergangenen Jahr haben wir Neuland betreten und das Magazin Unter Strom gestartet. Mit dieser Publikation setzen wir das Thema E-Mobilität in den Fokus. Trending Topics veröffentlicht heute die zweite Ausgabe von Unter Strom. Auf 60 Seiten zeigen wir die größten Trends und Innovationen des Jahres im E-Mobility-Sektor.

Von Flugtaxis bis zur AI „On the Road“

Wie im letzten Jahr bietet Unter Strom wieder eine breite Auswahl an spannenden Themen. Dazu gehören der Ausbau des E-Ladenetzes, der Überlebenskampf der Flugtaxis, die Vormachtstellung Chinas in der E-Mobility sowie AI auf den Straßen. Im 60 Seiten starken Magazin geben wir einen vielschichtigen Einblick in die Welt der E-Mobility. Weitere Themen:

Der Handelsstreit zwischen China und USA

Die österreichische E-Ladelandschaft

Moderne Ansätze für Parklösungen

Das Update des Porsche Taycan

Der neue SU7 von Xiaomi

BYD

Gebrauchte E-Autos

Das Laden mit dem eigenen PV-Strom

Die Werkstoffe von E-Auto-Akkus

Im Interview

Aurelia Kammerhofer, Forschungsbereich MOVE der TU Wien

Sebastian Aldege, Electra

Dr. Manuel Kuder, Bavertis

Frank Sieren, Autor und China-Experte

Niklas Hösl, Chargeprice

Wieder mit KI-Gestaltung

Für die Gestaltung hatten wir erneut Hilfe von KI-Modellen. Mehrere der Bilder sowie auch das Cover entstanden auf diese Weise. Der Report wurde vorige Woche verschickt, liegt in ausgewählten Startup-Spaces in Wien auf und steht auch als digitaler Download als PDF kostenlos zur Verfügung.