1KOMMA5°: CleanTech-Startup bringt KI-optimierte Stromspeicher auf den Markt

Das Hamburger New Energy-Unicorn “1KOMMA5°“ stellt ab sofort nicht mehr nur Software her, sondern auch Hardware. Es möchte den Herausforderungen des sich wandelnden Energiemarktes begegnen. Darum hat es seinen eigenen KI-basierten Stromspeicher und einen Wechselrichter herausgebracht. Die Auslieferung an Kund:innen in Deutschland ist bereits gestartet.

Neu im Markt: KI-basierter Stromspeicher

Bei dem deutschen Startup 1KOMMA5° dreht sich alles rund um intelligente Energie-Systemlösungen. Mit seiner KI-gesteuerten Energie-Plattform “Heartbeat AI“ will es seinen Kund:innen eine Software-Lösung für das Energie-Management zur Verfügung stellen. Das betrifft Bereiche wie Photovoltaik, Stromspeicher, Wärmepumpen und Ladesäulen.

Jetzt hat das Hamburger Unternehmen einen Produktlaunch verkündet: Ein eigens entwickelter KI-basierter Stromspeicher. Dieser soll über eine “spezielle Technologie verfügen, um KI-basiertes Energiemanagement zu betreiben und neue Geschäftsmodelle am Energiemarkt zu schaffen”, teilte das Startup per Aussendung mit.

Stromspeicherung: Batterie will Flexibilität schaffen

1KOMMA5° zeigt sich überzeugt vom Einsatz von Batterien für die langfristige Stromspeicherung. Dies biete viele Vorteile, wie günstigen und sauberen Strom zur späteren Nutzung zwischenzuspeichern. Aber es ginge auch darum, Strom aktiv an verschiedenen Energiemärkten zu handeln und damit das Stromnetz zu stabilisieren.

“Stromspeicher haben bisher vor allem eine Aufgabe: im Sommer überschüssigen Solarstrom tagsüber aufzunehmen und abends wieder abzugeben. Wir nutzen sie jedoch vielfältiger und das ganze Jahr über, um die Einsparungen und Ertragsmöglichkeiten für unsere Kund:innen zu erhöhen”, so Jannik Schall, CPO und Co-Founder von 1KOMMA5°.

So funktioniert die neue Hardware

Als Steuerungsmechanismus wurde die Software des Energy-Startups “Heartbeat AI” in den 1KOMMA5°-Speicher integriert. Die hauseigene Energie-Plattform soll also das Zusammenspiel von Stromerzeugern optimieren. Es sei egal, ob der Strom durch die Photovoltaikanlage oder indirekt über die Strombörse hineinfließt. Ebenso könne der Strom auf vielfältige Weise wieder ausfließen, etwa über Wärmepumpen oder EV-Ladegeräte. Ausschlaggebend ist laut 1KOMMA5° die Steuerung der Komponenten sowie der Datenfluss zwischen ihnen.

Heartbeat AI verspricht schnelle Reaktionszeiten sowie eine hohe Datenauflösung. Dies sei wichtig, da Speichersysteme zukünftig im Tagesverlauf mehrere sogenannte Mikrozyklen durchlaufen werden – zum Beispiel als Reaktion auf Marktsignale. Daran will das Energy-Unicorn gedacht haben: Es habe alle notwendigen Vorkehrungen getroffen, um Daten zum “Day-Ahead-Markt“ zu integrieren. Gleichzeitig ziele das System auf netzstabilisierende Maßnahmen ab – diese werden laut Unternehmensangaben aktuell in Schweden und Dänemark ausgerollt.

1KOMMA5° sieht großes Marktpotenzial

Langfristig zielt 1KOMMA5° auf KI-gesteuerte Optimierungen am Energiemarkt ab. Seinen Kund:innen möchte es den Intra-Day-Handel ermöglichen. Strom-Trader:innen sollen somit von kurzfristigen Preisbewegungen profitieren und rechtzeitig auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren können. “Diese Anwendungsbereiche geben Nutzer:innen zukünftig Zugriff auf neue Einsparungen und Erlösquellen”, heißt es seitens 1KOMMA5°.

Die Auslieferung der 1KOMMA5°-Stromspeicher und -Wechselrichter ist in Deutschland bereits gestartet. In den kommenden Monaten soll das Produkt auf weiteren europäischen Märkten sowie in Australien verfügbar sein. Laut dem Startup gibt es ein riesiges Marktpotenzial für seine entwickelte Batterie. “Allein in Deutschland könnten über eine Million Betreiber:innen von Solaranlagen ohne Stromspeicher künftig die 1KOMMA5°-Batterie nachrüsten”, so das Startup.