Synhelion & Rise: Kommerzielle Produktion von Solarkraftstoff für 2027 geplant

Diesen Sommer hat das Schweizer GreenTech-Startup Synhelion mit „Dawn“ die weltweit erste Solarkraftstoffanlage in der Schweiz eingeweiht. Sie kann synthetisches Rohöl herstellen, das in Raffinerien zu erneuerbarem Kerosin für Flugzeuge umgewandelt werden kann. Dawn wurde entwickelt, um zu zeigen, dass die Technologie funktioniert. Ab 2027 soll “Rise“ als kommerzielle Produktionsanlage ins Spiel kommen. Der erste Abnahmevertrag für Solarkraftstoff mit einem Flugzeughersteller wurde bereits unterzeichnet.

Produktion von Syncrude

Durch die Sun-to-Liquid-Technologie von Synhelion wird synthetisches Rohöl hergestellt. Man nennt es Syncrude. Dabei werden mittels Sonnenwärme CO₂, Biomethan und Wasser in Synthesegas und anschließend in synthetische Kraftstoffe umgewandelt. Wie der Prozess konkret funktioniert, haben wir hier für euch aufgeschrieben:

Fossile Brennstoffe direkt ersetzen

Das Besondere an Syncrude? Es lässt sich in Raffinerien zu erneuerbarem Kerosin weiterverarbeiten, das in Flugzeugen, als Diesel für Schiffe und als Benzin für Autos eingesetzt werden kann. Solarkraftstoffe sind laut Synhelion in der Lage, fossile Brennstoffe direkt zu ersetzen.

Synhelion nahm seinen Ursprung an der ETH Zürich und hat nun verkündet, erfolgreich und kontinuierlich Syncrude hergestellt und damit das Hauptziel der Anlage – die Produktion von erneuerbarem Kraftstoff – erreicht zu haben.

24/7 Produktion in industriellem Maßstab

Die Solarkraftstoffanlage Dawn soll demonstrieren, dass Syncrude im industriellen Maßstab hergestellt werden kann. Durch den installierten Solarreceiver, einen thermochemischen Reaktor, einen elektrischen Heizer und einen thermischen Energiespeicher im Solarturm soll eine kosteneffiziente Produktion von Solartreibstoff rund um die Uhr möglich sein.

Rise: Solartreibstoff auf kommerziellem Niveau

Laut Synhelion werden die ersten Chargen des erneuerbaren Solarkraftstoffs in verschiedenen Transportsektoren eingesetzt, darunter Luftfahrt, Schifffahrt und Straßenverkehr. Ganz frisch verkündet wurde der Abschluss eines fünfjährigen Treibstoff-Abnahmevertrages mit dem Schweizer Flugzeughersteller “Pilatus“. Dieser wird allerdings erst ab 2027 Solartreibstoff in großen Mengen beziehen. Man einigte sich auf 200 Tonnen jährlich.

Grund dafür ist folgender: Das erneuerbare Kerosin soll nicht in Dawn, sondern in Rise produziert werden. Dabei soll es sich um die erste kommerzielle Produktionsanlage für Solartreibstoffe von Synhelion handeln. Sie wird in Spanien stehen und voraussichtlich 2027 in Betrieb gehen. Diese Anlage soll eine jährliche Produktionskapazität von 1000 Tonnen Solartreibstoff pro Jahr haben. Pilatus ist nicht nur Kunde, sondern hat sich auch als Aktionärin an Synhelion beteiligt.

Luftfahrt defossilisieren

Für Markus Bucher, CEO von Pilatus, ist der solare Kraftstoff ein Meilenstein für eine nachhaltigere Luftfahrt. Er erklärte: “Wir unterstützen die Bemühungen von Synhelion, die Produktion von Solartreibstoff zu industrialisieren. Wir glauben, dass Solartreibstoffe zum jetzigen Zeitpunkt der beste Weg sind, die Luftfahrt schnell zu defossilisieren. Wir wollen synthetische Treibstoffe so bald wie möglich in unserer eigenen Flotte nutzen und später auch unseren Kunden anbieten.“ Pilatus plant, die Solartreibstoffe zunächst für Test- und Demonstrationsflüge mit dem einmotorigen Turboprop-Flugzeug PC-12 und dem Business-Jet PC-24 einzusetzen.