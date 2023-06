1Komma5° steigt zum Energie-Unicorn auf, will in Österreich zukaufen

Sie gehören definitiv zu den Aufsteigern neben Enpal: Die Unternehmensgruppe 1Komma5° ist heute, Freitag, offiziell in den startup-Olymp aufgestiegen. Das Hamburger Unternehmen, dass Solaranlagen, Wärmepumpen, E-Ladestationen und zugehörige Software vertreibt, wird nun mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet. In einer Series B konnten 215 Millionen Euro Risikokapital von Investoren eingesammelt werden, zusätzlich gibt es noch einmal die gleiche Summe an Rückbeteiligungsoptionen, die man den aufgekauften Betrieben anstelle von Barmitteln anbieten kann. Insgesamt hat 1Komma5° nun mehr als 400 Millionen Euro von Investoren aufgenommen.

Bei der Finanzierungsrunde machen G2VP aus den USA, Porsche Ventures, Ecapital aus Deutschland, Eurozeo aus Frankreich und die milliardenschwere Unternehmerfamilie Haniel mit. Die Milliardenbewertung von 1Komma5° kommt erst zwei Jahre nach der Gründung. Die starke Expansion wird von Gründer Philipp Schröder in einer „Buy & Build“-Strategie forciert. Die Hamburger haben bereits 28 Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien, zumeist Firmen im Photovoltaik-Bereich, zugekauft. Die Zukäufe werden teils in Cash, teils in Shares bezahlt.

Dadurch ist 1Komma5° auf mittlerweile 1.300 Mitarbeiter:innen gewachsen, der Umsatz soll sich 2023 laut Schröder von den 200 Mio. Euro aus 2022 auf 500 bis 600 Mio. Euro mehr als verdoppeln oder sogar verdreifachen. Derzeit ist ein enorm wichtiges Zeitfenster für Solaranlagen und Wärmepumpen in Deutschland durch starke öffentliche Förderungen aufgegangen, die die ohnehin gestiegene Nachfrage (Energiekrise, Ukrainekrieg usw.) befördern.

Anders als der Erzrivale Enpal ist 1Komma5° aber nicht nur auf Deutschland fokussiert, sondern hat bereits in Deutschland, Schweden, Finnland, Italien, Australien und Dänemark zugekauft. Im Interview mit Trending Topics sagte Schröder zuletzt, dass man auch Beteiligungen in Österreich plane – der Markteintritt hierzulande steht also unmittelbar bevor. Auch in den Märkten Italien und Spanien soll zugekauft werden.

1Komma5° ist aber nicht mehr bloß Hardware-Verkäufer und PV-Installateur, sondern auch im Energiehandel unterwegs. Über eine kleine, vernetzte Box namens Heartbeat können Haushalte eigens produzierten Strom an 1Komma5° verkaufen, und das Unternehmen handelt diesen Solarstrom dann an Energiebörsen – mit dem Versprechen, den Haushalten bessere Preise zu bieten. Ziel ist dabei, viele Solar-Haushalte zu dezentralen virtuellen Kraftwerken zusammen zu schließen.