Chatlyn will mit frischen 8 Millionen Euro zum „KI-Gehirn für Hotels“ werden

Das österreichische Startup Chatlyn hat eine Series A-Finanzierungsrunde in Höhe von 8 Millionen Euro abgeschlossen. Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen seine Vision vorantreiben, das „KI-Gehirn für Hotels“ zu werden – ein intelligentes System, das Hotelbetriebe unterstützt und die Gastkommunikation autonom optimiert.

Zentralisierung fragmentierter Kommunikation

Chatlyn adressiert ein zentrales Problem der Hotelbranche: die Fragmentierung der Gastkommunikation. Hotels jonglieren heute oft mit 8 bis 12 verschiedenen Plattformen – von E-Mail und WhatsApp bis hin zu Buchungskanälen wie Airbnb und Booking.com. Diese Zersplitterung verursacht der globalen Hotelbranche schätzungsweise 10 Milliarden Euro jährliche Kosten durch verpasste Buchungen und ineffiziente Arbeitsabläufe.

„Jeden Tag verpassen Hotels Umsätze, weil eine Gästeanfrage um 2 Uhr morgens eingeht und im Chaos untergeht, oder weil ein Mitarbeiter nicht schnell die richtige Antwort in der richtigen Sprache findet“, erklärt Nicolas Vorsteher, CEO und Mitgründer von Chatlyn. „In der heutigen Welt verliert man potenzielle Gäste, wenn man nicht sofort antwortet.“

Technische Lösung mit KI-Fokus

Die Chatlyn-Plattform zentralisiert die Gastkommunikation über mehr als 10 Kanäle, einschließlich SMS, Webchat und Social Media. Das System bietet intelligente Automatisierung, Echtzeitübersetzung in über 35 Sprachen und nahtlose Integration in Property-Management-Systeme.

„Wir wollen bedeutungsvolle Gespräche in die Hotelbranche zurückbringen und die wertvolle Zeit der Mitarbeiter für persönliche Gästeinteraktionen freisetzen“, so Vorsteher weiter. „Wir bauen das KI-Gehirn für Hotels – eine KI, die den Hospitality-Kontext versteht, über 35 Sprachen fließend spricht und die einzigartige Stimme jeder Immobilie lernt.“

Rasantes Wachstum seit 2022

Seit dem Launch Ende 2022 hat Chatlyn auf über 1.000 Properties in 30 Ländern skaliert, darunter Luxusmarken wie St. Regis Mauritius, Singer Palace Rome und InterContinental-Immobilien. Das Unternehmen hebt mehrere Innovationen hervor: KI-gestützter visueller Webchat mit Live-Preisanzeigen, 98 Prozent Öffnungsrate bei Nachrichten und umfassende Kanalintegration.

„Chatlyn hat unser Gästeerlebnis von reaktiv zu proaktiv transformiert“, kommentiert Garry Loefgen, Head of Commercial beim InterContinental Vienna. „Unser KI-Assistent bearbeitet über 70 Prozent der Anfragen sofort in perfektem Deutsch, Englisch, Spanisch und vielen anderen Sprachen.“

Finanzierung und Expansion

Die Series A-Runde wurde von Smedvig Ventures angeführt, mit Beteiligung von AnyDesk Business Angel Andreas Burike, dem österreichischen Transportunternehmen Blaguss und strategischen Hospitality-Investoren. Zusätzlich erhielt das Unternehmen einen Innovationszuschuss der FFG, Österreichs nationaler Förderinstitution für industrielle Forschung und Entwicklung.

„Die Hotelbranche durchläuft ihre bedeutendste technologische Transformation seit dem Aufkommen der Online-Buchung“, sagt Freddie Kalfayan, Principal bei Smedvig Ventures. „Ihre schnelle Adaption durch Premium-Hotelmarken, branchenführende KI-Fähigkeiten und das außergewöhnliche Gründerteam überzeugten uns.“

Zukunftspläne

Mit dem frischen Kapital plant Chatlyn die Entwicklung fortgeschrittener KI-Features für Telefonsupport und den Launch eines kanalübergreifenden KI-Buchungsassistenten. Das Unternehmen will seine Präsenz in deutschsprachigen Märkten stärken und nach Europa, Asien-Pazifik und in die VAE expandieren.

„Diese Finanzierung stellt mehr als nur Kapital dar – es ist die Bestätigung unserer Vision, jede Hotelkonversation intelligent und mit relevanten Betriebssystemen verbunden zu machen“, erklärt Michael Urbanek, CTO und Mitgründer von Chatlyn. „Unsere KI automatisiert nicht nur Antworten; sie versteht Kontext, antizipiert Bedürfnisse und schafft jene begeisternden Momente, die aus Erstgästen lebenslange Befürworter machen.“