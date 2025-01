2 Mega-Krypto-Deals: Helio geht an MoonPay über und Chainalysis kauft Alterya

In der Krypto-Branche ist einiges los: MoonPay hat den Solana-Zahlungsdienstleister Helio aus dem Vereinigten Königreich für 175 Millionen Dollar übernommen, um sein Angebot im Bereich Krypto-Zahlungen auszubauen.

Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis hat ebenfalls große Neuigkeiten: Es hat das israelische Betrugserkennungs-Startup Alterya für einen Kaufpreis von 150 Millionen Dollar übernommen, wie der Business Insider berichtete. Chainalysis stellt Tools und Dienstleistungen für die Nachverfolgung und Analyse von Kryptowährungstransaktionen bereit.

MoonPay will Zahlungsinfrastruktur erweitern

MoonPay ist ein internationaler Anbieter von Fiat-zu-Kryptowährungs-Diensten. Das bedeutet, auf der Plattform können traditionelle Währungen, wie der Euro oder US-Dollar (Fiat-Währungen), in digitale Währungen wie Bitcoin oder Ether eingetauscht werden. Das Unternehmen hat kürzlich die Genehmigung gemäß der europäischen MiCA-Verordnung erhalten, was seine Position im europäischen Markt voraussichtlich erheblich stärken wird.

Nun wurde bekannt, dass MoonPay das Startup Helio für 175 Millionen Dollar übernommen hat, um seine Zahlungsinfrastruktur zu erweitern. Helio ist Solana-basiert und ermöglicht es Unternehmen, Zahlungen in digitalen Werten wie Bitcoin, Ether, Solana’s SOL und USD Coin abzuwickeln. Als Grund für die Übernahme werden verbesserte Effizienz von Kryptozahlungen für Händler und Marktplätze genannt. Zudem wird erwartet, dass MoonPay sein Handels- und Marktplatzvolumen steigern wird.

Helio will „Millionen von Kunden“ über Händler erreicht haben

Helio ist weit verbreitet für E-Commerce, digitale Güter und Abonnementdienste und wird von mehr als 6.000 Händlern unterstützt. Die Transaktionshistorie des Startups aus dem UK beträgt rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Integriert sind die Helio-Lösungen bereits in Plattformen wie Discord, Shopify und WooCommerce.

Stijn Paumen, Mitbegründer und CEO von Helio, gab an, dass „Helio in drei Jahren „Millionen von Kunden“ über Händler erreicht habe. Daran war MoonPay stark interessiert“, so Paumen. Denn nun könne der Krypto-Zahlungsdienstleister dank Helio „langsame, kostspielige Händlerzahlungen durch schnelle, erschwingliche und dezentralisierte Lösungen ersetzen”.

Finanzbetrug auf breiterer Basis bekämpfen

In der Krypto-Industrie hat noch ein weiterer Mega-Deal stattgefunden: Chainalysis hat das israelische Betrugserkennungs-Startup Alterya übernommen – laut Business Insider für 150 Millionen Dollar. Das Ziel: Finanzbetrug mittels KI auf breiterer Basis zu bekämpfen.

Chainalysis gilt als größtes Unternehmen, das im Auftrag von Finanzinstituten und Regierungen illegale Kryptowährungsströme aufspürt. Dabei werden illegale Kryptowährungsströme verfolgt und große Mengen an Daten über Krypto-Wallets gesammelt. Alterya nutzt Daten von Betrüger:innen, um deren Transaktionen frühzeitig zu blockieren. Die Kombination beider Technologien soll die Effektivität bei der Aufdeckung von Krypto-Betrug erheblich steigern.

Alterya sammelt umfassendste Betrüger-Daten

„Alterya hat die umfassendsten Informationen über die gesamte Finanzinfrastruktur von Betrügern gesammelt, die es gibt“, teilte der CEO des Startups Jonathan Levin Coindesk mit. Börsen, die sich in den Datensatz einklinken, sollen Transaktionen, die von potenziellen Opfern initiiert werden, kennzeichnen und das Verbrechen stoppen können, bevor es geschieht.

Bereits zwei israelische Startups für Chainalysis

Mit der Übernahme setzt Chainalysis seine Akquisition israelischer Krypto-Sicherheits-Startups fort, nachdem es zuletzt Hexagate übernommen hatte. Das Jungunternehmen ist auf Sicherheitslösungen für Web3 und Blockchain spezialisiert. Wie Coindesk berichtete, werden nun alle Teams von einem neuen, gemeinsamen Büro in Tel Aviv aus arbeiten.