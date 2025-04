OpenAI soll Coding-Startup Windsurf/Codeium um 3 Mrd. Dollar kaufen

OpenAI, der Entwickler des bekannten ChatGPT, befindet sich laut Bloomberg in Verhandlungen zur Übernahme von Windsurf, einem KI-gestützten Coding-Tool (früher bekannt als Codeium), für rund 3 Milliarden Dollar. Dies geht aus Informationen einer mit der Angelegenheit vertrauten Person hervor.

Sollte der Deal zustande kommen, wäre es die bisher größte Akquisition von OpenAI. Damit könnte das Unternehmen seine Position im wachsenden Markt für KI-gestützte Programmierassistenten stärken – Systeme, die in der Lage sind, auf Basis natürlichsprachlicher Anweisungen Code zu schreiben. Die Bedingungen des Deals sind jedoch noch nicht finalisiert, und die Gespräche könnten sich noch ändern oder scheitern, wie Bloomberg berichtet.

Windsurf, formal als Exafunction Inc. bekannt, stand kürzlich in Gesprächen mit Investoren wie Kleiner Perkins und General Catalyst, um Finanzmittel zu einer Bewertung von 3 Milliarden Dollar zu beschaffen. Das 2021 gegründete Unternehmen wurde letztes Jahr in einer von General Catalyst geführten Finanzierungsrunde mit 1,25 Milliarden Dollar bewertet und hat laut PitchBook-Daten mehr als 200 Millionen Dollar an Risikokapital eingesammelt.

Mit dieser Übernahme würde OpenAI direkter mit Unternehmen wie Anthropic, dem Microsoft-eigenen Github und einigen weiteren AI-Coding-Startups konkurrieren, die ähnliche Dienste im schnell wachsenden Bereich des KI-gestützten Programmierens anbieten. Der Deal wäre auch ein Signal dafür, dass die Anzahl von Fusionen und Übernahmen zunehmen wird, da immer mehr Unternehmen in den Sektor einsteigen.

Enorme finanzielle Mittel für Zukäufe

OpenAI hat bereits andere Startups übernommen, darunter das Vektordatenbank-Unternehmen Rockset und Multi, eine Plattform für Remote-Zusammenarbeit. Das Unternehmen schloss laut Bloomberg im vergangenen Monat eine von SoftBank Group Corp. angeführte Finanzierung in Höhe von 40 Milliarden Dollar ab, die OpenAI mit 300 Milliarden Dollar bewertet.

Windsurf/Codeium gehört zu einer Reihe von Startups, die sich auf AI-Coding spezialisiert haben. Sehr bekannt wurde in den letzten Monaten und Wochen außerdem Cursor oder Lovable aus Schweden. Mit Spannung wird immer noch der Launch von Magic erwartet – das Startup österreichischer Gründer hat bis mehr als eine halbe Milliarde Dollar Risikokapital aufgenommen.

Hier ein Überblick über die Startups im Rennen: