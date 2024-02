„2 Minuten 2 Millionen“-Scam soll in die Investment-Falle locken

Und ewig lockt der Traum vom schnellen Reichtum: Rund um fragwürdige Trading-Angebote ist in den letzten Wochen und Monaten erhöhte Aktivität zu bemerken – etwa beim Weichselbraun-Scam mit gefälschter Orf.at-Webseite oder gefälschte Werbebotschaften mit Elon Musk, bei denen ein angeblicher X Coin im Zentrum steht.

Nun wiederholt sich der Art des Scams in neuer Verpackung: Aktuell werden (wieder einmal) über X (ehemals Twitter) gesponserte Botschaften verbreitet, die unrichtige und damit gefälschte Inhalte zur Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen verbreiten. Darin ist die Rede davon, dass es bei der TV-Show einen Deal von „nie dagewesenem Ausmaß“ gegeben hätte.

Wer sich weiterklickt, landet auf einer gefälschten Version der Kronenzeitung, die eigentlich auf der Domain terrastreks.com liegt und nur einen Zweck hat: Den eingefangenen User zum Login auf der Webseite von CFX Fund zu bringen. Dort soll der User mit Kryptowährungen und am internationalen Devisenmarkt handeln können – allerdings ist dringend davon abzuraten, dort sein Geld einzuzahlen.

„Betrügerische Praktiken“ bei CFX Fund

Denn der Weg, den der User zu CFX Fund nehmen muss, ist besonders zwielichtig: Nach dem Klick auf die Werbung mit „2 Minuten 2 Millionen“ gelangt man auf eine gefälschte Webseite der Kronenzeitung mit einem genauso gefälschten wie unwahren Artikel über ein Startup, das mit der automatisierten Bitcoin-Trading-Plattform „Bit 600 Avage“ die Investor:innen begeistert haben soll – allerdings ist ein solches Startup dort nie aufgetreten.

Einziger Zweck des voller formaler Fehler und wirrer Sätze strotzenden, gefälschten Kronenzeitung-Artikels: User sollen sich zu „Bit 600 Avage“ klicken. Wer das tut und sich anmelden will, landet dann plötzlich bei der fragwürdigen Trading-Seite CFX Fund, die ihren Sitz in London haben soll. Schon alleine, dass man ohne Mail-Bestätigung einen Account bekommt, zeigt, dass es sich um keinen seriösen Anbieter handelt. Weiters ist weit und breit keine Lizenz für den Anbieter zu entdecken, den es für ein Investment-Angebot in der EU bräuchte.

Eine Recherche bei Trust Pilot ergibt, dass es sich bei CFX Fund um ein „Unternehmen, das betrügerische oder täuschende Praktiken anwendet“. Also: Finger weg. Auch mit gefälschten Inhalten der britischen Startup-Show „Dragon’s Den“, die „2 Minuten 2 Millionen“ nicht unähnlich ist, wurde bereits für CFX Fund geworben. Das Vorgehen der Scammer ist insofern bemerkenswert, da sie offenbar gewillt sind, nicht nur für Werbung auf X zu bezahlen, sondern auch noch mehrere Webseiten zwischenschalten – hier wird doch hoherAufwand betrieben.