3Folio: Wiener Fintech sammelt 700.000 Euro ein

Das Wiener Startup 3Folio hat in einer Seed-Finanzierungsphase mehr als 700.000 Euro erhalten. Das FinTech konnte sich direkt bei der Gründung 2022 bereits ein strategisches Investment der Blockpit AG sichern. Wenig später hat er den ersten Krypto-Tracker für institutionelle Investoren auf den Markt gebracht. Die Plattform der Jungfirma soll diesen Investoren dabei helfen, ihre Krypto-Assets effizient zu tracken, zu verwalten und zu reporten. Dabei soll die Portfolio-Größe keine Rolle spielen.

„Reduzieren Aufwand bei Verwaltung von Krypto Assets um 70 Prozent“

3Folio befindet sich derzeit im Onboarding-Prozess der ersten Krypto-Fonds aus Österreich und Deutschland. Unterstützt ist dieser Vorgang durch das neue Erweiterungsmodul speziell für Fonds. Weitere Module für Accounting und Tax sind in Entwicklung. 3Folio will diese Module in den kommenden Monaten schrittweise einführen. Diese Module bieten Family Offices und Krypto-Fonds eine umfassende Lösung für die Verwaltung und Dokumentation digitaler Vermögenswerte.

„Unser Ziel ist es, den administrativen Aufwand bei der Verwaltung von Krypto Assets für Unternehmen um bis zu 70 Prozent zu reduzieren und unsere Lösung europaweit auszurollen. Darüber hinaus entwickeln wir derzeit eine Lösung, die die Zusammenarbeit mit Steuerberatern erheblich vereinfacht. So können sich institutionelle Investoren verstärkt auf ihr Portfolio-Management konzentrieren, während 3Folio den administrativen Prozess automatisiert“, erklärt Michael Schöngruber, Gründer und CEO von 3Folio.

3Folio will Position in Europa ausbauen

Ein strategischer Investor der ersten Stunde des Startups ist Blockpit. „Während Blockpit sich auf die Bedürfnisse von Retail-Investoren und Behörden konzentriert, liegt unser Fokus auf institutionellen Investoren wie Fonds, Vermögensverwaltern und Family Offices. Dank dieser klaren Trennung der Zielgruppen ergänzen sich unsere Angebote ideal, ohne in direktem Wettbewerb zu stehen. Durch diese Zusammenarbeit können wir den europäischen Markt ideal bedienen und neuartige Möglichkeiten für unsere Kunden schaffen“, heißt es von 3Folio.

Mit dem frischen Kapital will das Startup das Core-Team erweitern, die Sichtbarkeit erhöhen und die Weiterentwicklung der Produkte vorantreiben. Bis Ende des Jahres soll es die Plattform den institutionellen Kunden ermöglichen, alle relevanten Daten für den Jahresabschluss effizient aufzubereiten und nahtlos an Steuerberater zu übermitteln. 3Folio sieht in diesem Schritt einen bedeutenden Meilenstein. Das Startup will seine Position in Europa als eine der ersten Lösungen für institutionelle Investoren, wie Fonds, ausbauen.