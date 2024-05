40.000 AI-Hörbücher fluten Audible

Es kam, wie es kommen musste: Die Amazon-Tochter Audible, bekannt für ihre Hörbuch-Abonnements, wurde in den vergangenen Monaten mit Audiobooks geflutet, die durch AI-generierte Stimmen eingesprochen wurden. Denn Amazon selbst hat die Hörbuchbranche mit der Einführung eines kostenlosen Tools zur Erstellung von KI-generierten Hörbüchern revolutioniert. Seit der Ankündigung im letzten Jahr sind bereits über 40.000 KI-generierte Titel auf Audible, Amazons Hörbuchplattform, verfügbar. Für unabhängige Autoren bietet das Tool die Möglichkeit, ihre E-Books schnell und kostengünstig in Hörbücher umzuwandeln, ohne teure Studioaufnahmen in Auftrag geben zu müssen.

Nicht alle Autoren und Hörer sind jedoch von der Qualität der KI-Stimmen überzeugt. Einige Nutzer beklagen, dass es auf Audible keine Option gibt, die KI-generierten Hörbücher bei der Suche herauszufiltern. Professionelle Sprecher warnen zudem vor möglichen Jobverlusten, sollte sich die Technologie weiter verbessern. Große Verlage wie HarperCollins haben bereits Verträge mit Unternehmen geschlossen, die auf KI-Stimmen spezialisiert sind, um Hörbücher in verschiedenen Sprachen zu produzieren.

Kontroverse um Apples KI-Hörbücher

Auch Apple begann im letzten Jahr mit dem Verkauf von Hörbüchern, die von KI-Stimmen eingesprochen wurden. Diese schienen auf den Leistungen echter Schauspieler zu basieren, die jedoch angaben, nichts von der Verwendung ihrer Stimmen gewusst zu haben. Die Kontroverse verdeutlicht die unterschiedlichen Prioritäten und Abwägungen, mit denen die verschiedenen Interessengruppen konfrontiert sind.

Während unabhängige Autoren von der einfachen und kostenlosen Umwandlung ihrer Werke in Hörbücher profitieren, fürchten professionelle Sprecher um ihre Karrieren. Verlage wiederum möchten kostensparende Technologien nutzen, ohne dabei die Konsumenten zu verärgern. Angesichts der stetig wachsenden Zahl KI-generierter Hörbücher auf Audible müssen alle Beteiligten abwägen, wie sie kreative Integrität und kommerzielle Anreize in Einklang bringen können.