54% der längeren Linkedin-Postings wurden offenbar von ChatGPT und Co geschrieben

Die Nutzung von KI-Tools wie ChatGPT hat die Content-Erstellung auf der Business-Plattform LinkedIn grundlegend verändert. Eine aktuelle Studie von Originality.ai belegt nun mit konkreten Zahlen, wie stark der Einfluss künstlicher Intelligenz auf die Plattform tatsächlich ist. Bei Originality.ai handelt es sich um einen Anbieter einer Software, die AI-Plagiate und AI-Texte erkennen können soll.

Die Analyse von fast 9.000 LinkedIn-Beiträgen über einen Zeitraum von 82 Monaten zeigt einen dramatischen Anstieg KI-generierter Inhalte seit der Einführung von ChatGPT Ende 2022. Die Zahl der KI-erstellten Posts stieg innerhalb weniger Monate um 189 Prozent. Dieser sprunghafte Anstieg markiert einen Wendepunkt in der Content-Erstellung auf LinkedIn.

Besonders bemerkenswert ist, dass mittlerweile mehr als die Hälfte aller längeren LinkedIn-Beiträge vermutlich KI-gestützt erstellt werden. Die Untersuchung ergab, dass im Oktober 2024 etwa 54 Prozent der analysierten Posts Anzeichen für eine KI-Generierung aufwiesen. Auch die durchschnittliche Länge der Beiträge hat sich seit der verstärkten KI-Nutzung deutlich verändert. Die Studie verzeichnet einen Anstieg der Wortanzahl um 107 Prozent seit der Einführung von ChatGPT. Dies deutet darauf hin, dass Nutzer die KI-Tools verstärkt für die Erstellung längerer, ausführlicherer Beiträge einsetzen.

Das soll Thought Leadership sein?

Die Ergebnisse werfen wichtige Fragen zur Authentizität und Qualität von LinkedIn-Inhalten auf. Während einige Nutzer:innen offen über ihren KI-Einsatz sprechen, wird die Verwendung von KI-Tools häufig nicht transparent gemacht. Dies könnte die Rolle von LinkedIn als Plattform für echten Wissensaustausch und authentische Expertenbeiträge in Frage stellen. „Das explosive Wachstum von KI-Posts auf LinkedIn wurde schon lange vermutet, und die Auswirkungen auf die Plattform für Thought Leadership werden in Frage gestellt, wenn mehr als ½ der Posts auf LinkedIn wahrscheinlich von KI generiert werden“, so Originality.ai-Gründer Jonathan Gillham.

Die Studie macht deutlich, dass künstliche Intelligenz die Content-Erstellung auf LinkedIn fundamental verändert hat. Diese Entwicklung könnte weitreichende Auswirkungen auf die zukünftige Nutzung und Wahrnehmung der Plattform haben. Eine offene Diskussion über den angemessenen Umgang mit KI-generierten Inhalten erscheint vor diesem Hintergrund notwendig.