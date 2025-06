Meta schnappt OpenAI hochkarätige AI-Forscher weg

Meta verstärkt sein KI-Team mit hochkarätigen Forschern von OpenAI. Der Technologiekonzern holt Trapit Bansal, einen einflussreichen OpenAI-Forscher, in seine neue KI-Superintelligenz-Einheit. Bansal, der seit 2022 bei OpenAI tätig war, war ein Schlüsselspieler beim Start der Arbeit des Unternehmens an Reinforcement Learning zusammen mit Mitbegründer Ilya Sutskever und gilt als grundlegender Mitwirkender am ersten KI-Reasoning-Modell von OpenAI, o1.

OpenAI bestätigt Bansals Weggang. Sein LinkedIn-Profil zeigt, dass er das Unternehmen im Juni verlassen hat. Für Meta bedeutet diese Personalie einen bedeutenden Gewinn, da Bansal Meta bei der Entwicklung eines KI-Reasoning-Modells helfen könnte, das mit führender Technologie der Branche konkurrenzfähig ist. Derzeit bietet Meta kein solches Modell öffentlich an, und auch die bereits am Markt befindlichen Llama-Modelle hinken jenen von Google, OpenAI und Anthropic nach.

Zuckerbergs Einstellungsoffensive

Mark Zuckerberg treibt den Aufbau von Metas neuer KI-Abteilung mit Nachdruck voran. Berichten zufolge bietet der Meta-CEO 100-Millionen-Dollar-Vergütungspakete für Top-Forscher, die zu seinem Unternehmen wechseln. Diese Strategie führt zu Spannungen mit OpenAI-CEO Sam Altman, der behauptet, Meta versuche, seine besten Mitarbeiter abzuwerben. Meta-CTO Andrew Bosworth widerspricht: „Sam ist hier einfach unehrlich. Er suggeriert, dass wir das für jede einzelne Person tun… Leute, der Markt ist heiß. Aber nicht so heiß.“

Neben Bansal wechseln drei weitere ehemalige OpenAI-Forscher – Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov und Xiaohua Zhai – zu Metas KI-Superintelligenz-Team. Auch Jack Rae von Google DeepMind und Johan Schalkwyk, ehemaliger Machine-Learning-Leiter beim Startup Sesame, verstärken das Team. Zuckerberg versuchte zudem, Startups mit leistungsstarken KI-Forschungslaboren zu akquirieren, darunter Sutskever’s Safe Superintelligence und Thinking Machines Labs, jedoch ohne Erfolg.

Wettlauf um KI-Reasoning-Modelle

KI-Reasoning-Modelle entwickeln sich zum zentralen Fokus für Metas KI-Superintelligenz-Team. Diese Modelle, die durch das Training von KI-Modellen zur Problemlösung vor der Antwortgabe, unter Verwendung zusätzlicher Zeit und Rechenressourcen funktionieren, verbessern die KI-Leistung bei Benchmarks und realen Aufgaben erheblich. OpenAI, Google und DeepSeek haben bereits leistungsstarke Modelle auf den Markt gebracht, die die Grenzen der Softwarefähigkeiten erweitern.

Metas KI-Labor könnte ähnlich wie Googles DeepMind-Einheit zu einer internen Schlüsselgruppe werden, die Produkte im gesamten Unternehmen antreibt. Besonders für Metas ambitioniertes Projekt zum Aufbau von KI-Agenten für Unternehmen unter der Leitung der ehemaligen Salesforce-KI-CEO Clara Shih werden fortschrittliche Reasoning-Modelle benötigt. Mit der Verpflichtung von Bansal und anderen Spitzenforschern hofft Meta, im KI-Wettlauf die Führung zu übernehmen – eine Herausforderung, da OpenAI plant, in den kommenden Wochen ein offenes KI-Reasoning-Modell zu veröffentlichen.