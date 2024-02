9amHealth: Nachfolge-Startup von mySugr holt 9,5 Mio. Dollar

Der mySugr-Mitgründer Frank Westermann und der ehemalige CEO von mySugr, Anton Kittelberger, haben ja vor einigen Jahren ein neues Startup namens 9amHealth aus der Taufe gehoben. Von Encinitas in Kalifornien, nördlich von San Diego aus, entwickeln sie mit ihrem Team umfangreiche Services für Diabetiker:innen – und setzen damit die damalige Erfolgsstory von mySugr, das vor vielen Jahren an Roche verkauft wurde, fort.

Nun holen sie wieder einmal frisches Geld. In der aktuellen Erweiterung der Series A kommen frische 9,5 Millionen Dollar dazu – also zusätzlich zu jenen 16 Millionen Dollar, die bereits 2022 in der Series A von Investoren kamen. Das bedeutet, dass die Geldgeber der Extension zu den gleichen Konditionen wie vor etwa 2 Jahren in die Firma investieren können.

Frisch an Bord kommt The Cigna Group Ventures, auch 7Wire Ventures, Define Ventures, Leaps by Bayer und der berühmte Founders Fund von Peter Thiel ziehen in der Runde mit. Cigna ist ein US-amerikanisches Versicherungsunternehmen, der über seinen Venture-Arm HealthTech-Startups investiert.

Medikamente und Co im Abo

Bei 9amHealth geht es mittlerweile stark darum, GLP-1s, also Blutzucker senkende Arzneistoffe, die vor allem zur Therapie des Typ-2-Diabetes eingesetzt werden, für Patient:innen bereit zu stellen. Einer hauseigenen Studie zufolge soll es enorme Nachfrage danach in den USA geben – und diesen Markt würde man bedienen wollen.

„GLP-1 hat die Aufmerksamkeit von Amerikanern geweckt, die sich noch nie mit dem Gesundheitswesen beschäftigt haben“, sagt Frank Westermann, Mitbegründer und Co-CEO von 9amHealth. „Zum ersten Mal überhaupt sehen wir einen signifikanten Anstieg an Patient:innen, die sich für die Behandlung ihrer Diabetes und ihres Gewichts interessieren. Aber bei einem so hohen Preisniveau brauchen Arbeitgeber intelligente Lösungen, um die Kosten und die Erwartungen der Mitarbeiter zu verwalten. Mit dieser zusätzlichen Finanzierung wird 9amHealth in der Lage sein, mehr Amerikanern Zugang zu medizinischer Versorgung auf höchstem Niveau zu verschaffen und gleichzeitig die Ausgaben für Medikamente zu senken.“

9amHealth beliefert seine Kund:innen im Abo mit Medikamenten für/gegen Prädiabetes und Diabetes, Fettleibigkeit, Hypertonie (Bluthochdruck) und Hyperlipidämie (hoher Cholesterinspiegel) und bietet ihnen zusätzlich passende Hardware z.B. zum Messen der Blutzuckerwerte sowie passende Ernährungs- und Fitness-Pläne.