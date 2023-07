Ada Growth: Hansi Hansmann führt Millionenrunde in Wiener EdTech an

Eine App, die mit Microlearning und 2-minütigen Videos Frauen dabei hilft, ihre eigenen Stärken zu erkennen und zu nutzen: Mit Ada Growth haben die Gründer:innen Kosima Kovar und Matthew Ziebarth ein Angebot an Unternehmen geschaffen, die ihren weiblichen Mitarbeiter:innen ein zusätzliches Weiterbildungsangebot zur Verfügung stellen können.

Anfang 2022 gab es dafür bereits ein erstes Investment von Business Angel Hansi Hansmann, jetzt folgt eine größere Finanzierungsrunde, die Hansmann wieder anführt und die mehr als eine Million Euro bringt. Das Wiener Unternehmen konnte namhafte Investoren wie Calm/Storm und Fund F gewinnen, außerdem kommen mit Alfred Luger (Ex-Runtastic), Christiane Holzinger, Francine Brogyányi (Managing Partner bei Dorda Rechtsanwälte), Nathalie Karré (Gründerin und Geschäftsführerin von Accelor und Academy of Fulfilled Life), Jasmin Soravia, (Kollitsch&Soravia Immobilien), Business Angelina Karin Kreutzer und Stefan Artner, Partner bei Dorda Rechtsanwälte, an Bord. Anna Hofmann (Managing Director von Green Source) und Berndt Zinnöcker (Tax Partner bei BDO) sind bei der Runde ebenfalls wieder mit dabei. Nach der aktuellen Investmentrunde sind nun 57% Frauen investiert, heißt es seitens Ada Growth.

Passend auch, dass mit Fund F der erste österreichische Fonds investiert, der sich auf Female Entrepreneurship spezialisiert hat. „Mit Fund F tätigen wir Frühphaseninvestments, wobei EdTech & HR zu unseren Fokusgebieten zählen. Lösungen für mehr Diversität in der Arbeitswelt sowie zur Weiterbildung und Entwicklung von Talenten sind im aktuellen Arbeitsmarkt gefragter denn je. Das Team von Ada Growth sticht mit ihrem technologischen Ansatz hervor und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, so Lisa-Marie Fassl, Managing Partner von Fund F

Expansion nach Deutschland und die Schweiz

Das frische Kapital wird verwendet, um die Ada App in Deutschland und der Schweiz bekannt zu machen und die englische Version der App zu launchen. Die Ada App bietet tägliche, zweiminütige Videos von internationalen Expert:innen zu den Themen Körpersprache, innere Haltung, Stimme und Sprache sowie Kommunikation und Rhetorik.

„Wir sind begeistert, neue strategische Partner:innen an Bord zu haben. Ihr Fachwissen und ihre Unterstützung werden von unschätzbarem Wert sein, um mit Ada Growth neue Höhen zu erreichen“, so Kosima Kovar, Gründerin und CEO von Ada Growth, in einer Aussendung. „Diese Investitionsrunde ist ein Beweis für das enorme Potenzial der Ada App und die Notwendigkeit von Unternehmen, in weibliche Talente zu investieren. Mit den aufgenommenen Mitteln sind wir in der Lage, neue Märkte zu erschließen.“