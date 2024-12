AEROMOND: „Mit Echtzeit-Bestellungen machen wir den Bordservice effizienter“

Essen bestellen per App? Das kennen wir. Aber im Flugzeug?! Das Startup AEROMOND will den Bordservice für Fluggesellschaften und Bahnbetreiber:innen revolutionieren. Mit einer innovativen Plattform ermöglicht das Startup Passagier:innen, Essen, Getränke, Unterhaltungsangebote und andere Services in Echtzeit zu bestellen – und das mit einem klaren Fokus auf Komfort, Effizienz und Nachhaltigkeit.

Im Gespräch erzählt Gründer und CEO Sebastian Pruckmair, wie die Idee für AEROMOND entstanden ist, welche Technologien dahinterstecken und welche Vision das Unternehmen verfolgt.

Kannst du uns dein Startup vorstellen? Was macht ihr genau?

Sebastian Pruckmair: AEROMOND hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Erlebnis an Bord für Passagiere von Fluggesellschaften und Eisenbahnen zu modernisieren. Über unsere Plattform können Passagiere während ihrer Reise Essen, Getränke, Bordunterhaltung und andere Dienstleistungen in Echtzeit bestellen. Unser Ziel ist es, ein System zu schaffen, das nicht nur bequem ist, sondern auch eine nachhaltigere und effizientere Arbeitsweise in der Branche unterstützt.

Wie ist die Idee für das Startup entstanden? Welche Geschichte steckt dahinter?

Die Geschichte hinter AEROMOND begann mit einer tiefen Frustration über die Ineffizienzen im Bordservice der Fluggesellschaften. Während meiner Jahre in der Luftfahrt habe ich aus erster Hand gesehen, wie den Fluggesellschaften ein riesiges Umsatzpotenzial entging, weil es keine standardisierte, bequeme Möglichkeit für Passagiere gab, Bordservices zu bestellen. Außerdem fiel mir auf, dass das Fehlen einer zentralen Plattform zu einer uneinheitlichen Erfahrung für die Passagiere führte, die sich oft unwohl dabei fühlten, veraltete Ruftasten zu benutzen, um mit dem Kabinenpersonal zu kommunizieren.

Das hat mich dazu inspiriert, eine Lösung zu entwickeln, die den Prozess sowohl für die Passagiere als auch für die Fluggesellschaften vereinfacht. Indem wir den Bestand auf der Grundlage der tatsächlichen Nachfrage optimieren, reduzieren wir den Abfall, den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen. Unser Ziel ist es, den Komfort und die Nachhaltigkeit an Bord von Fluggesellschaften und Eisenbahnen zu verbessern.

Was unterscheidet AEROMOND von der Konkurrenz?

Unser Fokus auf ein vollständig standardisiertes, Airline-unabhängiges System, das nahtlos online und offline funktioniert, ist einzigartig. Dies ist essentiell in einer Branche, in der die globale Konnektivität noch nicht vollständig verfügbar ist. Die Passagiere profitieren von Echtzeit-Bestellungen mit automatischer Bezahlung im Hintergrund, ähnlich wie bei Amazons Ein-Klick-Funktion, was Einkäufe an Bord schnell und problemlos macht.

In Kombination mit unserer internationalen, zum Patent angemeldeten Technologie ist AEROMOND eine einzigartige Plattform, die die Betriebsmargen um bis zu 30 % erhöht und gleichzeitig ein effizienteres, nachhaltiges Reiseerlebnis fördert.

Welche Technologien setzt ihr ein?

Wir nutzen wir eine Kombination aus fortschrittlicher und firmeneigener Technologie, um ein optimiertes Erlebnis an Bord zu bieten. Unser einzigartiges, von der Fluggesellschaft unabhängiges System ermöglicht Echtzeit-Bestellungen sowohl online als auch offline – ein wesentlicher Faktor in der Luftfahrt, wo die globale Konnektivität begrenzt ist. Die Kommunikation wird über eine spezielle Serverstruktur zwischen Bodenservern, Bordcomputern und Passagiergeräten verwaltet und ermöglicht eine sofortige Bestellabwicklung.

Wir setzen KI ein, um Trends bei den Passagierbestellungen zu analysieren, und berücksichtigen dabei die Route und den Flugzeugtyp, um die Bestände an Bord zu optimieren.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht sie diese?

Zu unserer Zielgruppe gehören Fluggesellschaften und Bahnbetreiber:innen, die den Bordservice modernisieren und die Zusatzeinnahmen steigern wollen und gleichzeitig die Nachhaltigkeit fördern wollen. Wir konzentrieren uns speziell auf Unternehmen, die Wert auf Innovation in Bezug auf das Passagiererlebnis und betriebliche Effizienz legen. Um unsere Zielgruppe zu erreichen, nehmen wir aktiv an Branchenveranstaltungen wie Luftfahrt- und Eisenbahnkonferenzen, Ausstellungen und Pitch-Wettbewerben teil.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus?

Bislang wurde AEROMOND durch einen Mix aus Gründerinvestitionen und externer Unterstützung finanziert. Das Gründerteam hat rund 22.000 € aus eigener Tasche investiert, während Förderungen der FFG, des Landes Niederösterreich und ein Businessplanwettbewerb rund 46.000 € beigetragen haben. Zusätzlich erhielten wir im September 10.000 € von unserem ersten privaten Investor. Die investierte Arbeitszeit der Gründer wird auf rund 156.000 € geschätzt, womit AEROMONDs Gesamtwert auf 230.000 € ansteigt, wobei die aktuelle Unternehmensbewertung auf 4,9 Millionen € geschätzt wird.

Wie generiert dein Startup Einnahmen?

Unser Geschäftsmodell basiert auf einem Software-as-a-Service (SaaS)-Ansatz, bei dem wir Fluggesellschaften und Bahnbetreibern eine jährliche Gebühr pro Flugzeug oder Zug in Rechnung stellen. Zusätzlich generieren wir Einnahmen durch eine anfängliche Gebühr für das Hardware-Paket und eine kleine Transaktionsgebühr für jeden Verkauf an Bord, der über unsere Plattform getätigt wird.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup? Habt ihr spezifische Ziele für die Zukunft?

Unser Fokus liegt auf der Sicherung zusätzlicher Investitionen. Außerdem arbeiten wir mit Hochdruck an der Fertigstellung unseres Prototyps, den wir im September 2024 begonnen haben, mit dem Ziel, innerhalb des nächsten Jahres ein marktreifes Produkt zu haben. Zu den wichtigsten Meilensteinen gehören die EASA-Zertifizierung, die Gewinnung unseres ersten Kunden und die Vorbereitung der Produkteinführung in vollem Umfang. Unsere ultimative Vision ist es, branchenführend im Bereich der Onboard-Services zu sein und Fluggesellschaften und Bahnbetreibern weltweit Komfort und Nachhaltigkeit zu bieten.

Hast du Tipps für andere Gründer:innen?

Habt Durchhaltevermögen, bleibt stark und gebt nicht auf. Ein Startup aufzubauen ist unglaublich harte Arbeit – Tag und Nacht, sieben Tage die Woche. Aber wenn man immer weitermacht, wird es sich langfristig auszahlen. Glaubt an das, was ihr aufbaut, bleibt konzentriert und denkt daran, dass sich all die Mühe, die ihr jetzt investiert, in Zukunft auszahlen wird.

