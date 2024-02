AI-Boom treibt Aktien der „Magnificent 7“ – aber wie lange noch?

FANG und MAAMA war gestern, heute spricht man an der Börse von den „Magnificent 7“. Dabei handelt es sich um die Aktien der sieben größten US-Tech-Unternehmen Microsoft, Apple, Alphabet, Meta, Nvidia, Amazon und Tesla. Wie mehrmals berichtet, haben die „Glorreichen 7“ dafür gesorgt, dass die wichtigen Aktienindizes S&P500 oder Nasdaq 100 auf neue Höhen gewachsen sind.

Doch wie lange geht das noch gut? Klar ist, das insbesondere die Aktien von Microsoft, Meta, Google und natürlich AI-Chip-Hersteller Nvidia durch den AI-Hype, der 2023 ausgebrochen ist, angetrieben werden. Auch Amazon ist längst im Rennen um immer neuere und bessere AI-Modelle eingestiegen, und von Apple wird 2024 erwartet, dass es Einblicke in seine Bestrebungen hinsichtlich LLMs geben wird.

Noch zeigen die Kurse von MSFT, META, NVDA und AMZN deutlich nach oben, während das durch OpenAI unter Druck geratene GOOGL und das bei AI ins Hintertreffen geratene AAPL nicht so stark wachsen können wie die Konkurrenz. TSLA ist ein Spezialfall, dessen Aktie im Zuge der Verwerfungen am Markt für E-Autos 2024 nach unten drehte. Hier die Charts in den vergangenen 12 Monaten:

Nun fragen sich sicher viele: Soll man jetzt noch auf die Magnificent 7 setzen? Können sie nach dem Brechen von Rekordwerten noch stärker wachsen? Und wie lange hält der AI-Boom (oder -Hype?) noch an, um die Kurse weiter nach oben zu treiben?

Dazu gibt es aktuell unterschiedliche Meinungen und Entwicklungen. Beginnen wir bei „Big Short“-Investor Michael Burry, der ja berühmterweise die Finanzkrise 2008 richtig vorhersagte und als Börsenorakel gilt. Burry nennt sich auf X selbst Cassandra und will damit zeigen, dass er gerne mal Warnrufe vor künftigen Krisen absetzt. Doch Burry ist aktuell offenbar eher optimistisch.

Bekannte Investoren gehen teilweise aus den Magnificent 7

Er bzw. seine Scion Asset Management hat zum Jahreswechsel eine milliardenschwere Short-Wette auf fallende Börsenkurse sein lassen. Burry setzt 2024, wie man aus dem 13F-Dokument bei der US-Börsenaufsicht SEC lesen kann, auf die Aktien der chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba und JD.com, auf Amazon und Alphabet, und auf einige weitere Tech-Unternehmen wie Block im Fintech-Bereich oder Oracle. Damit lässt er zwar nicht ganz die Finger von AI-getriebenen Unternehmen (siehe Alphabet), jedoch finden sich die klaren AI-Gewinner der letzten Monate wie Nvidia, Meta und Microsoft nicht im Portfolio seiner Scion Asset Management.

Auch bei Tiger Global, einem der größten Hedge-Fonds der Welt, setzt man nicht weiter auf viele der Magnificent 7. Wie ebenfalls aus den 13-F-Dokumenten für die letzten drei Monate für 2023 hervorgeht, hat Tiger Global seine Positionen in vier der fünf Magnificent-Sieben-Technologiewerte, die fast die Hälfte seines Portfolios ausmachen, reduziert. Der Hedge-Fonds verkaufte seine Anteile an Alphabet, Meta, Microsoft und Nvidia und stockte lediglich bei Amazon sowie Halbleiterunternehmen auf. Damit ist Tiger Global schon gegen Ende 2023 aus genau den Aktien ausgestiegen, die im vergangenen Jahr stark durch AU getrieben wurden.

Dass sich Anleger:innen von den Magnificent 7 teilweise abwenden und in andere Tech-Werte gehen, beobachtet auch Roman Przibylla von CAT Financial Products. „Die sieben Tech-Titel Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Tesla und Meta haben in 2023 insgesamt um mehr als 80 Prozent zugelegt, während der Rest des S&P 500 nur um 9 Prozent stieg. In 2024 beginnen nun aber mindestens 3 der 7 Aktien Federn zu lassen. Dagegen sorgen andere Tech-Aktien aus der zweiten Reihe für Schlagzeilen“, so Przibylla er verweist etwa auf Aktien wie Cloudflare, Confluence oder Palantir, die alleine 2024 mehr als 25% zugelegt haben.

Bei CAT Financial Products wurde der Next Generation Tech Index aufgelegt, damit Anleger:innen gebündelt in Tech-Unternehmen aus der zweiten Reihe investieren können – eine Wette also für jene, die nicht mehr an die Magnificent 7 glauben und in kleinere Tech-Firmen investieren wollen. Da muss sich 2024 zeigen, ob das der richtige Ansatz ist.