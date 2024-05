AI-Musik 🎶 Midjourney 🌄 Sora 📼 AGI 💫 Kreativität 🧑‍🎨 feat. AI-Profi Michael Katzlberger

Texte und Code schreiben und auf Wunsch Bilder generieren – daran hat man sich bei AI schon gewöhnt. Jetzt kommt aber die zweite Welle, wo es darum geht ganze Musikalben und Kinofilme auf Knopfdruck zu erzeugen. Mittendrin ist Michael Katzlberger, einer der führenden AI-Experten Österreichs, der da ganz tief drinnen in den Entwicklungen steckt. Er hat sogar bereits mehrere Spotify-Alben veröffentlicht, die komplett mit AI-Tools geschaffen wurden (z.B. „The Ascent“ oder „Memories„). Und er sagt: AI ist kein Werkzeug, sondern am Weg zu einer neuen Lebensform – und darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Die Themen:

AI-Musik

Midjourney

Sora – ist das schon die AGI?

Jede:r kann Medienhaus sein

Unendlicher Content vs. Filter-Funktion

Kreativbranche unter Druck

Kann AI völlig Neues kreieren?

Sponsored by Wiener Netze:

Creating tomorrow’s grids. Die Wiener Netze halten das Strom-, Gas- und Wärmenetz 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag in Betrieb. Denn ohne sie läuft nichts. Damit das gelingt, braucht es Expertinnen und Experten, speziell im IT-Bereich. Aktuell sind die Wiener Netze auf der Suche nach smarten IT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Werde Teil der Wiener Netze und digitalisiere das Versorgungsnetz der Stadt. Deine neue Herausforderung wartet auf wienernetze.at

Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch vier, fünf Sterne als Bewertung da und folge dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu künftigen Gästen schick uns jederzeit gerne eine Mail an ⁠⁠feedback@trendingtopics.at⁠⁠.