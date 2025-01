AI Melange #7: Stefan Kollinger, Chief Innovation Officer des ORF über KI-Strategie

In Folge Nummer 7 begrüßen die Hosts Jakob Steinschaden (Trending Topics) und Ana Simic (Propeller) Stefan Kollinger, den Chief Innovation Officer des ORF. Denn am Küniglberg wurde eine eigene AI-Anwendung für Redakteur:innen entwickelt, die auf den Namen „AiDitor“ hört. Wie funktioniert sie, und was ist die KI-Strategie rundherum? Das erfahren wir im Podcast, und zusätzlich gibt es News über:

KI bei der Feuerbekämpfung

Synthesia holt 2-Milliarden-Bewertung

AI Diffusion Rule & wie das Österreich trifft

Microsoft und die amerikanische AI-Herrschaft



Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch fünf Sterne als Bewertung da und folge dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu künftigen Gästen schick uns jederzeit gerne eine Mail an ⁠⁠⁠⁠feedback@trendingtopics.at⁠⁠⁠⁠.