Pudu Robotics entwickelt halb-humanoiden Service-Roboter

Das chinesische Unternehmen Pudu Robotics stellt mit dem FlashBot Arm seinen neuen Service-Roboter mit integrierter KI zur Sprachsteuerung vor. Der Roboter wurde speziell für den Einsatz in kommerziellen Umgebungen wie Hotels, Bürogebäuden sowie Gesundheitseinrichtungen entwickelt.

Technische Ausstattung und Fähigkeiten

Der FlashBot Arm verfügt über zwei robotische Arme mit sieben Freiheitsgraden und einer Reichweite von bis zu zwei Metern. Die selbst entwickelten Greifhände mit elf Freiheitsgraden ermöglichen präzise Manipulationen wie das Drücken von Knöpfen und das Greifen von Objekten, was ihn zum zuverlässigen Essenslieferanten befähigen soll.

Beine hat der Roboter nicht, er bewegt sich auf einem Fahrwerk fort – Treppenstufen sind also tabu. Seine moderne Navigationstechnologie soll allerdings eine präzise Kartenerstellung und somit autonome Mobilität ermöglichen. Durch die Kombination visueller und Laser-basierten Funktionen könne sich der Roboter in verschiedenen Umgebungen zurechtfinden.

Intelligente Steuerung

Der FlashBot Arm greift auf künstliche Intelligenz zurück, um Gespräche mit Benutzer:innen zu führen und Anweisungen zu verarbeiten. Beim gegenseitigen Verständnis soll das Gesicht, bestehend aus einem 10,1-Zoll-Touchscreen, helfen. Neben variablen Gesichtsausdrücken können auf dem Screen alternativ relevante Informationen angezeigt werden.

Auch selbstständige Entscheidungen sollen durch AI möglich sein. Der Roboter könne komplexe Aufgaben analysieren und diese in Zusammenarbeit mit seinen Roboter-Kollegen ausführen. Für den Service-Einsatz im Hotel sei er in der Lage, eigenständig Aufzüge zu bedienen und Lieferungen zwischen verschiedenen Stockwerken durchzuführen.

Die Sicherheit werde durch verschiedene Sensoren gewährleistet, darunter Kameras, Abstandssensoren und eine druckempfindliche Außenhaut. Der FlashBot Arm reagiert laut Hersteller sofort auf Hindernisse und passt seine Bewegungen entsprechend an. Die Interaktion mit dem Roboter ist neben mündlicher Sprache auch über Gesten und Gesichtserkennung möglich.

Bedeutung für die Service-Robotik

Pudu Robotics nimmt sich mit dem neuen Roboter vor, die Effizienz in Dienstleistungsbereichen zu steigern, was das menschliche Personal bei routinemäßigen Aufgaben entlasten soll. Mit der Einführung des FlashBot Arm will das Unternehmen einen großen Schritt in der Kommerzialisierung von Service-Robotern machen. Als Sparmaßnahme wurde auf humanoide Beine verzichtet, was wohl eine möglichst breite Kundschaft zum Kauf bewegen soll. Sowohl der künftige Listenpreis als auch der Zeitpunkt der Markteinführung sind jedoch noch nicht publik.