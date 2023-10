Alles, was Du über das Bitcoin Halving 2024 wissen musst

2024 kommt ein Großereignis auf die Bitcoin-Welt zu: Es steht das nächste Halving an. Die Halbierung der Miner-Belohnungen drosselt die Menge an neuen BTC, die auf den Markt kommen, und sorgen so für eine künstliche Verknappung der neuen Coins. In der Vergangenheit wurden Bitcoin-Halvings stets mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, und bereits viele Monate vor dem nächsten Halving beschäftigen sich Bitcoin-Investor:innen intensiv mit dem Ereignis. Denn sie erwarten sich davon wesentliche Impulse auf den künftigen Preis von BTC.

In diesem Artikel erfährst Du im Detail:

Was das Bitcoin Halving ist und wie es funktioniert

Wie sich die vergangenen Halvings auf den Bitcoin-Preis auswirkten

Was hinter dem Stock-to-Flow-Modell steckt und wie gut es funktioniert

Welche Preisvorhersagen Analyst:innen bis dato getroffen haben

Was ist das Bitcoin Halving?

Das Bitcoin Halving ist ein im Bitcoin-Protokoll vorprogrammiertes Ereignis, bei dem die Belohnung für das Mining eines neuen Blocks um 50% reduziert wird. Dieses Ereignis tritt alle 210.000 Blöcke ein, was ungefähr alle vier Jahre entspricht. Hintergrund ist, dass maximal 21 Millionen BTC geschaffen werden können. Durch das Halving wird die Menge neuer Bitcoins, die pro Block erzeugt werden können, über Zeit verringert. Im Jahr 2140 wird die Belohnung des Block-Minings auf Null fallen.

Wann findet das nächste Bitcoin Halving statt?

Aktuell geht die Bitcoin-Community davon aus, dass das nächste Halving im März oder April 2024 stattfinden wird – genau kann das derzeit wegen der Blockerzeugungszeit, die zwischen 8 und 10 Minuten schwankt, nicht vorausberechnet werden.

Wie funktioniert das Bitcoin Halving?

Die Belohnung für das Schürfen eines neuen Bitcoin-Blocks beträgt derzeit 6,25 Bitcoins. Nach dem Halving wird die Belohnung auf 3,125 Bitcoins reduziert. Bisher wurden bereits knapp 20 Millionen BTC erzeugt, es fehlen somit nur mehr etwa 1 Million auf die ganzen 21 Millionen BTC.

Warum findet das Bitcoin Halving statt?

Das Bitcoin Halving ist in den Bitcoin-Code eingebaut. Es wurde von Satoshi Nakamoto, dem Erfinder von Bitcoin, als Mittel zur Steuerung der Inflation von Bitcoin entwickelt. Die aktuelle jährliche Bitcoin-Inflationrate liegt bei etwa 3,7 Prozent, nach dem Halving 2024 soll sich die Inflationsrate auf etwa 1,80 Prozent halbieren.

Wie beeinflusst das Bitcoin Halving den Preis von Bitcoin?

Das Bitcoin Halving hat in der Vergangenheit zu einem Anstieg des Bitcoin-Preises geführt. Das liegt daran, dass das Halving das Angebot von Bitcoin verknappt. Wenn die Nachfrage nach Bitcoin gleich bleibt oder steigt, führt dies zu einem Anstieg des Preises. In der Vergangenheit gab es folgende Preisentwicklungen:

Halving 1 Halving 2 Halving 3 Halving 4 Datum 28. November 2012 9. Juli 2016 11. Mai 2020 März/April 2024 (erwartet) BTC-Preis beim Halving 12 Dollar 650 Dollar 8.600 Dollar – BTC-Preis nach 1 Jahr 1.031$ (+8,491%) 2.518$ (+287%) 56.700$ (+560%) – BTC-Preis nach 2 Jahren 376$ (-63%) 6.741$ (+167%) 28.936$ (-49%) – BTC-Preis nach 3 Jahren 357$ (-5%) 12.573$ (+86%) 27.621$ (-4,5%) –

Diese Grafik aus dem Incrementum Bitcoin Compass zeigt die Bitcoin-Performance nach den letzten Halvings. Die Kurven zeigen, dass das Wachstum nach den Halvings 2012, 2016 und 2020 jeweils schwächer wurde:

Wie viele Bitcoins gibt es insgesamt?

Es gibt insgesamt 21 Millionen Bitcoins. Davon sind derzeit etwa 19,5 Millionen Bitcoins im Umlauf. Es ist aber nicht klar, auf wie viele der BTC Menschen noch Zugriff haben, da über Zeit viele Keys auf kaputten oder verlorenen Speichern (digital wie analog) verloren gingen. Auch gibt es viele Wallets, auf denen viele BTC lagern, auf die aber schon viele Jahre nicht mehr zugegriffen wurde. Deswegen kann man heute nicht sagen, wer die BTC in Besitz hat.

Wie viele Bitcoins wurden bisher abgebaut?

Bis zum 15. Oktober 2023 wurden etwa 19,5 Millionen Bitcoins abgebaut. Das entspricht etwa 93% des Gesamtangebots.

Was ist das Stock-to-Flow-Modell?

Das Stock-to-Flow-Modell (S2F) ist ein makroökonomisches Modell, das den Preis von Bitcoin auf der Grundlage des Verhältnisses von Bitcoin im Umlauf zum jährlichen Angebot neuer Bitcoins berechnet. Das Modell des Krypto-Influencers Plan B geht davon aus, dass der BTC-Preis sich aus dem Verhältnis der Anzahl der auf dem Markt verfügbaren Bitcoins („Stock“) zu der jährlich produzierten Menge an neuen Bitcoins („Flow“) ergibt. Die These: Weil alle vier Jahre das Halving stattfindet, verknappt sich die Menge an neu verfügbaren BTC, und der Preis geht im Vier-Jahres-Rhythmus nach oben.

Wie gut sagt das Stock-to-Flow-Modell den Preis von Bitcoin voraus?

Das Stock-to-Flow-Modell (S2F) liegt nicht immer richtig. Zwar bildete es in der Vergangenheit die Aufwärtsbewegungen von Bitcoin nach den Halvings immer recht gut ab, jedoch liegt die Preisvorhersage seit Mai 2022 deutlich daneben (siehe Grafik unten). Das kann daran liegen, dass ab dem Mai 2022 durch außergewöhnliche Ereignisse wie der Terra/LUNA-Crash und später der FTX-Crash, gepaart mit der US-Zinswende, die Preise von Kryptowährungen stark beeinflusst wurden.

Was sind die Auswirkungen des Bitcoin Halvings auf den Preis von Altcoins?

Das Bitcoin Halving hat in der Vergangenheit auch zu einem Anstieg der Preise von Altcoins geführt. Dies liegt vor allem daran, dass Altcoins meistens dann zulegen, wenn Bitcoin als mit Abstand größte und wichtigste Kryptwowährung auch wächst. BTC macht etwa die Hälfte des gesamten Krypto-Markts aus.

Was sind die Auswirkungen des Bitcoin Halvings auf die Hash-Rate von Bitcoin?

Das Bitcoin Halving hat in der Vergangenheit zu einem Rückgang der Hash-Rate von Bitcoin geführt. Dies liegt daran, dass das Halving die Profitabilität des Bitcoin-Minings verringert.

Was sind die Auswirkungen des Bitcoin Halvings auf die Sicherheit von Bitcoin?

Das Bitcoin Halving hat keine Auswirkungen auf die Sicherheit von Bitcoin. Die Sicherheit von Bitcoin wird durch die Dezentralisierung der Bitcoin-Blockchain und das Proof-of-Work-Konsensprotokoll gewährleistet.

Was sind die prognostizierten Auswirkungen des nächsten Bitcoin Halvings auf den Preis von Bitcoin?

Es ist schwierig zu sagen, welche Auswirkungen das nächste Bitcoin Halving auf den Preis von Bitcoin haben wird. Es gibt unter anderem folgende Preisvorhersagen:

Pantera Capital, 148.000 Dollar je BTC: Die Investment-Firma rechnet nach dem Halving im April 2024 mit einem neuen Zyklus, bis Juli 2025 soll Bitcoin das nächste große Rekordhoch erreichen

Die Investment-Firma rechnet nach dem Halving im April 2024 mit einem neuen Zyklus, bis Juli 2025 soll Bitcoin das nächste große Rekordhoch erreichen Fundstrat, 180.000 Dollar je BTC: Die auf Investment-Themen spezialisierten Marktforscher:innen von Fundstrat rechnen noch vor dem Halving im April 2024 mit einem Bitcoin-Preis von bis zu 180.000 Dollar

Die auf Investment-Themen spezialisierten Marktforscher:innen von Fundstrat rechnen noch vor dem Halving im April 2024 mit einem Bitcoin-Preis von bis zu 180.000 Dollar Standard Chartered, 100.000 Dollar je BTC : Geoff Kendrick, Analyst der britischen Großbank, sieht das Potenzial von BTC bis Ende 2024 bei 100.000 Dollar

: Geoff Kendrick, Analyst der britischen Großbank, sieht das Potenzial von BTC bis Ende 2024 bei 100.000 Dollar Incrementum, 180.000 Dollar je BTC: Incrementum-Partner Mark Valek spricht im „Was bringt Bitcoin“-Podcast von einem Potenzial von 180.000 Dollar für Bitcoin nach dem Halving 2024

Wie kann ich in das nächste Bitcoin Halving investieren?

Grundsätzlich kann man nicht direkt ins Halving investieren, sondern entweder davor, am Tag des Halvings oder danach Bitcoin kaufen oder in Bitcoin-Finanzprodukte wie etwa ETFs investieren. Viele Nutzer:innen setzen auf Sparpläne, um kleine Beträge regelmäßig in BTC zu investieren und so Sats zu stacken. Grundsätzlich investiert jede:r auf eigene Gefahr und Verantwortung in Bitcoin.