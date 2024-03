Amazing15 & Anna Marton: 1,4 Millionen Österreicher:innen sind neurodivergent

Anna Marton ist Legasthenikerin und hat ADHS. Damit ist sie nicht alleine, denn 15 Prozent der österreichischen Bevölkerung sind neurodivergent. Was heißt das? Sie haben entweder ADS bzw. ADHS, Autismus, Legasthenie, Dyskalkulie oder Dyspraxie. Mit ihrem Unternehmen „Amazing15″ will Marton das entscheidende Potenzial von Personen aus dem neurodivergenten Spektrum für Unternehmen greifbar machen. Gleichzeitig geht es darum, außergewöhnliche und qualifizierte neurodivergente Talente zu entdecken, ein Stärkeprofil für sie zu erstellen und sie in die passenden Jobs zu vermitteln. Amazing15 hat gerade ein großes Rebranding und seinen Auftritt bei „2 Minuten 2 Millionen“ hinter sich, wo es eine Investorin für sich gewinnen konnte.

Inhalt:

Gründungsvision

Superkräfte von Personen aus dem neurodivergenten Spektrum

Amazing15 Mission und Vision

Zahlen, Daten und Fakten zur Neurodivergenz

So lässt sich das Potenzial ausschöpfen

60 Prozent der Startup-Entrepreneurs sind neurodivergent

Auftritt bei 2M2M

Freundschaft mit einer ADHS-Person

Geschäftsmodell Amazing15

Vorteile für neurodivergente Personen

Powerhour

Praxisbeispiele



