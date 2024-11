Amazon pumpt weitere vier Milliarden Dollar in Anthropic

Amazon hat weitere vier Milliarden Dollar in den Claude-Entwickler Anthropic investiert und damit seine Gesamtinvestition in das Unternehmen auf acht Milliarden Dollar verdoppelt, berichtet die Financial Times. Erst im September hatte Amazon die ersten vier Milliarden in das Unternehmen gesteckt (wir berichteten). Es handelt sich um Amazons bisher größte Venture-Investition.

Anthropic verzeichnet „bahnbrechendes Wachstum“

Die Investitionen, die Tech-Riesen derzeit in AI-Entwickler stecken, werden immer gewaltiger. Microsoft hat mehr als 13 Mrd. Dollar in OpenAI investiert und unterstützt das französische KI-Scale-up Mistral und das in Abu Dhabi ansässige Unternehmen G42. Google hat eine Vereinbarung mit Cohere getroffen, bei der es eine Cloud-Infrastruktur für das Training der KI-Software des kanadischen Startups bereitstellt.

Dario Amodei, Mitgründer und Geschäftsführer von Anthropic, sagte, dass seine KI-Software Claude „ein Jahr mit bahnbrechendem Wachstum“ hatte. „Unsere Zusammenarbeit mit Amazon hat entscheidend dazu beigetragen, die Fähigkeiten von Claude Millionen von Endnutzer:innen bei Zehntausenden von Kunden zugänglich zu machen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Amazon, um unser fortschrittlichstes KI-Modell zu trainieren und zu betreiben“, so Amodei.

Claude soll in neuen Alexa-Lautsprechern landen

Anthropic haben ehemalige OpenAI-Forscher:innen gegründet. Das Unternehmen ist für seinen Chatbot Claude bekannt, der den GPT-4 von OpenAI bei einer Reihe von Branchenvergleichen übertrifft. Das Unternehmen hat bereits eine Investition von zwei Milliarden Dollar von Google erhalten. Die neue Vereinbarung mit Amazon vertieft die technische Partnerschaft von Anthropic mit den Cloud- und Chip-Produkten des Online-Einzelhandelsriesen, schließt aber die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen wie Google oder Nvidia nicht aus.

Amazon arbeitet bereits daran, die Claude-Modelle von Anthropic in die nächste Generation seines Alexa-Lautsprechers einzubetten, um das „konversationelle“ KI-System zu unterstützen. Die Investitionsausgaben der vier größten Tech-Konzerne, die in AI-Firmen investieren – Amazon, Microsoft, Meta und Google – stiegen in diesem Quartal um mehr als 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf etwa 60 Milliarden Dollar.