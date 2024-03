Anyline: 2,64 Millionen Euro Förderung für die AI-gestützte Datenerfassung

Anyline hat von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) eine Förderung in Höhe von 2,64 Millionen Euro erhalten. Diese finanzielle Unterstützung ist für die Forschung und Entwicklung im Bereich Closed Loop Training (CLT) vorgesehen, ein Prozess, der die Erfassung und Digitalisierung analoger Informationen, wie beispielsweise Stromzählerstände oder Reifenflankendaten, verbessern soll.

Das Unternehmen, das sich auf KI-gestützte mobile Datenerfassung spezialisiert hat, nutzt CLT, um die Präzision seiner KI-Modelle zu erhöhen. Diese Technologie ermöglicht eine schnellere und genauere Digitalisierung visueller Informationen. Der Einsatz von Computer Vision, OCR und Machine Learning reduziert die Zeit für die Entwicklung neuer Datenerfassungslösungen erheblich.

Christian Pichler, CTO bei Anyline, betont ij einer Aussendung, dass die Förderung durch die FFG es dem Unternehmen ermögliche, technische Herausforderungen zu überwinden und die Zeit für die Bereitstellung neuer Lösungen deutlich zu verkürzen. Er hebt hervor, dass die externe Unterstützung eine bedeutende Anerkennung der Arbeit von Anyline darstellt.

Höhere Genauigkeit in kürzerer Zeit

Die Verbesserung der Genauigkeit bei der Erfassung analoger Daten stellt eine wesentliche Herausforderung dar. Anyline hat eine CLT-Plattform entwickelt, die es ermöglicht, KI-basierte Lösungen in wenigen Tagen zu erstellen, die qualitativ hochwertige und präzise Ergebnisse liefern. Die Plattform nutzt intelligente Methoden, um aus kleineren Datensätzen die benötigte Menge und Qualität von Datenvarianten zu generieren, was eine höhere Genauigkeit in kürzerer Zeit ermöglicht.

Anyline ist bereits seit mehr als zehn Jahren am Markt und hat schon viele Millionen Euro an Investitionen aufgenommen. 2023 war laut CEO Lukas Kinigadner das umsatzstärkste Jahr (mehr dazu hier). Zuletzt entwickelte man auch gemeinsam mit Mondi eine autonome Drohnen-Barcode-Scan-Lösung, um die Inventur in Lagern zu automatisieren.