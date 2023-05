Apple und Google arbeiten gemeinsam gegen unerwünschtes Tracking

Apple und Google arbeiten zusammen, um unerwünschtes Tracking über Bluetooth-Geräte zu verhindern. Eine Initiative für einen neuen Industriestandard ist in Planung und wird ebenso von anderen bekannten Herstellern wie Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security und Pebblebee unterstützt.

Ex stalken statt Reisegepäck tracken

Seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2021 erfreuen sich AirTags großer Beliebtheit. Sie wurden mit dem Ziel entwickelt, Nutzer:innen bei der Suche nach Schlüsseln und anderen Gegenständen zu helfen, die häufig verlegt oder verloren gehen. Auch auf Reisen sollen sie dabei helfen, den Standort des Gepäcks tracken zu können.

Bedauerlicherweise erleichtern AirTags auch Stalker:innnen das heimliche Verfolgen ihrer Opfer. In den letzten Monaten gab es immer wieder Berichte über Fälle, in denen die AirTags, aber auch andere Bluetooth-Tracker, gegen den Willen von Menschen eingesetzt wurden. Apple hat darauf reagiert und Schutzmaßnahmen eingeführt, um etwaiges Stalking in Zukunft zu verhindern. So ertönt nun ein Warnton, wenn ein fremder AirTag sich für einen längeren Zeitraum in der Nähe einer Person befindet. Auch erhalten potenzielle Opfer Hinweise auf ihrem iPhone, wie sie fremde AirTags in ihrer Nähe deaktivieren können. Diese Anti-Stalking-Maßnahmen funktionieren jedoch nur dann, wenn alle Beteiligten ein iPhone besitzen. Das soll sich nun ändern.

Initiative für einen neuen Industriestandard

Am Dienstag haben Google und Apple einen Vorschlag zur Etablierung eines neuen Industriestandards vorgelegt, der die heimliche Überwachung durch Tracking-Geräte verhindern soll. So wird es bald möglich sein, dass Benutzer:innen auf ihren Smartphones Warnungen und Lösungsmöglichkeiten für heimlich platzierte Bluetooth-Tracking-Geräte erhalten, unabhängig davon, ob sie Android oder iOS verwenden. Auch andere große Namen in der Branche wie Samsung, Tile, Chipolo, Eufy Security und Pebblebee haben bereits ihre Bereitschaft bekundet haben, diese Warnfunktion zu übernehmen. Sobald der Entwurf abgeschlossen ist, sollen die Hersteller in der Lage sein, die Apple-Technologie in ihre eigenen Produktlinien von Objekt-, Haustier- und Personensuchgeräten zu integrieren.

“Dieser neue Industriestandard baut auf den Schutzmaßnahmen von AirTag auf und ist durch die Zusammenarbeit mit Google ein entscheidender Schritt nach vorn, um unerwünschtes Tracking unter iOS und Android zu bekämpfen“, sagte Ron Huang, Vizepräsident von Sensing and Connectivity bei Apple gegenüber Digital Trends.