Apple und Google: Gespräche über Gemini-AI-Funktionen für iPhone

Apple will in der Zukunft Googles LLM „Gemini” in seine iPhones integrieren. Der Riesen-Deal soll mit der Ankündigung von Apples neuem Betriebssystem „IOS18″ noch in diesem Jahr stattfinden. Sollten sich beide Parteien einigen und Gemini wird in iPhones integriert, wird es vermutlich zum meistgenutzten KI-Tool der Welt.

Verhandlungen um generative KI-Funktionen

Laut Bloomberg News verhandeln haben Apple und Google gerade aktiv über die Nutzung von Gemini, um zukünftige iPhone Modelle mit generativen KI-Funktionen auszustatten. Apple soll allerdings kürzlich auch Gespräche mit OpenAI geführt haben und erwägen, ChatGPT zu verwenden – doch die Verhandlungen mit Google scheinen weiter fortgeschritten. Apple arbeitet zwar selbst auch an eigenen KI-Funktionen für sein kommendes Betriebssystem, diese konzentrieren sich jedoch auf Funktionen des Geräts selbst und sind nicht von der Cloud aus abrufbar. Die KI-Projekte von Apple sollen nicht so fortgeschritten sein, wie viele vermutet hatten- auch davon berichtet Bloomberg, dem ein Bericht aus vertrauter Quelle vorliegt. Sein großes Sprachmodell mit dem Codenamen „Ajax” wird seit letztem Jahr getestet, Mitarbeiter:innen erhielten Zugang zum Chatbot „Apple GPT”. Die KI-Technologie von Apple soll jener von Google und Co allerdings unterlegen sein. In dem Bericht heißt es auch, dass CEO Tim Cook auf der Suche nach einem Partner ist, der ihm die „schwere Arbeit der generativen KI“ abnehmen kann.

Verkündung bei Worldwide Developers Conference erwartet

Wird Gemini Teil der neuen iPhone-Serie, so könnte eine Reihe von generativen KI-Funktionen auf die Smartphone Nutzer:innen zukommen. Zum Beispiel sollen durch eine Eingabeaufforderung auf dem Gerät Bilder generiert und Aufsätze geschrieben werden können. Klarheit darüber, ob der Deal tatsächlich über die Bühne geht und aus welchen Details er besteht, wird im Juni 2024 erwartet. Da findet die jährliche World Wide Developer Conference (WWDC) von Apple in Kalifornien statt. Wird Gemini in iPhones integriert, stehen die Chancen, dass Gemini ChatGPT auf dem Weltmarkt überholt, sehr gut. Denn die Partnerschaft könnte sich auch auf weitere Apple-Geräte wie das MacBook, das iPad und andere ausweiten. Momentan hat Apple mehr als 2 Milliarden Geräte im Einsatz. Noch bleibt allerdings abzuwarten, ob Apple und Google tatsächlich eines der größten Geschäfte in der Technologiebranche auf die Beine stellen werden.