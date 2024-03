Astera Labs: Chip-Firma will bei IPO Bewertung von 4,5 Milliarden Dollar

Mit dem AI-Hype erleben Unternehmen, die die für die Technologie extrem wichtigen High-End-Chips anbieten, gerade goldene Zeiten. Der führende Konzern Nvidia verzeichnet derzeit immer wieder beeindruckende Zahlen. Aber auch andere Unternehmen profitieren vom KI-Boom. Dazu gehört beispielsweise Astera Labs aus den USA. Laut Reuters will dieses Unternehmen nun an die Börse gehen und strebt dabei eine Bewertung von 4,5 Milliarden Dollar an.

Astera Labs 2022 mit drei Milliarden Dollar bewertet

Das Chip-Unternehmen möchte die Begeisterung für AI und die Nachfrage nach High-End-Chips nutzen, um sein IPO erfolgreich hinzulegen. Astera Labs erklärte, dass man zusammen mit einigen seiner bestehenden Aktionären bis zu 534 Millionen Dollar durch den Verkauf von 17,8 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 27 und 30 Dollar pro Stück einnehmen möchte.

Das Unternehmen bietet fast 14,8 Millionen Aktien an, während die verkaufenden Aktionäre etwa drei Millionen Aktien anbieten.

Astera Labs hat im Jahr 2022 eine Finanzierungsrunde aufgestellt, die dem Unternehmen damals eine Bewertung von mehr als drei Milliarden Dollar einbrachte. Die Firma bedient unter anderem große Cloud-Service-Provider mit wichtigen Rechenzentrumskomponenten. Das wichtigste und lukrativste Produkt der Firma ist „Aries“. Dabei handelt es sich um einen sogenannten „Smart DSP Retimer“, eine Komponente, die die kosteneffiziente Verdoppelung der Bandbreite und Reichweite für CPUs und GPUs verspricht. Astera gilt als Konkurrent von Firmen wie Marvell Technology, einem weiteren Chip-Konzern, der den Sprung auf die Börse schon gemacht hat.

Unternehmen arbeitet mit Nvidia und Intel

Astera hat auch andere Produkte, darunter Taurus, das KI-Servern eine schnellere Netzwerkbandbreite bietet, während Leo es CPUs und GPUs ermöglicht, ihre Speicherbandbreite und -kapazität zu skalieren. Das 2017 gegründete Unternehmen aus Santa Clara, Kalifornien, arbeitet mit Anbietern von Rechenzentrumsinfrastrukturen wie Nvidia, Intel und Advanced Micro Devices (AMD) zusammen. Astera Labs wird seine Aktien am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol „ALAB“ notieren.