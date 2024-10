Austrian Startup Demo Night 2024: Diese Jungfirmen pitchen in San Francisco

Am 7. November findet in San Francisco die Austrian Startup Demo Night 2024 statt. Acht österreichische Startups aus verschiedenen Sektoren werden hier für jeweils 3 Minuten die Bühne betreten und ihre Projekte vorstellen. Anmeldungen für das Event sind hier möglich.

Organisator der Veranstaltung ist Open Austria, eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten und der Wirtschaftskammer Österreich. Das Event ist Teil des Programms GoUSA Silicon Valley. Die AußenwirtschaftsCenter San Francisco und New York organisieren hier eine gemeinsame US-weite Landing Zone Initiative für österreichische Startups, die sich auf den US-Markteintritt und auf US-Investoren vorbereiten möchten. Das Programm läuft schon seit 15 Jahren und hat rund 200 heimische Jungfirmen betreut.

Programm bringt heimische Startups ins Silicon Valley

Bei GoUSA werden jedes Jahr bis zu 20 Unternehmen von einer Fach-Jury ausgewählt, um zwei Wochen lang bei einem Partner-Accelerator Programm in San Francisco oder Boston teilzunehmen. In diesem Jahr haben sich acht österreichische Startups auf die Reise in die USA begeben. In dem zweiwöchigen Programm in San Francisco, das am 28. Oktober beginnt, sollen sie herausgefordert, beschleunigt und über ihre Grenzen hinaus gebracht werden. Der Fokus in San Francisco liegt in diesem Jahr auf dem Gebiet Software & Tech, während in Boston Health & MedTech im Vordergrund stehen.

Das Programm enthält ein Intensiv-Bootcamp mit Top-Vorträgen, Workshops und Individualcoaching, die Teilnahme an lokalen Technologie-Veranstaltungen und ein optionaler Aufenthalt für bis zu zwei weitere Wochen in einem Coworking Space an den jeweiligen Standorten. Die Krönung des Programms stellt die Startup Demo Night dar. Hier haben die Startups die Möglichkeit, vor wichtigen Branchen-Playern und potenziellen Investoren zu pitchen.

Die Startups bei der Austrian Startup Demo Night 2024

Diese acht Startups pitchen am 7. November in San Francisco: