Biolyz: Diagnostik-Startup erhält Millioneninvestment

Das Tullner Diagnostik-Startup Biolyz, das es sich zum Ziel gemacht hat, das fortschrittlichste Ökosystem für Speicheldiagnostik aufzubauen, hat laut Gründer Marlon Millard einen „signifikanten 7-stelligen Betrag“ erhalten. Geldgeber war dabei ein Angel-Investor, dessen Namen die Jungfirma nicht öffentlich gemacht hat. Mit dem frischen Kapital will das Jungunternehmen seine Massenspektrometrie-basierte Biomarker-Plattform sowie den baldigen Go-To-Market im Profi-Fußball finanzieren.

Leistungsdiagnostik dank Speichelanalyse

Biolyz ist im Jahr 2021 an den Start gegangen. Es handelt sich dabei um ein Leistungsdiagnostik-Startup mit Fokus auf Machine-Learning gestützte Analysen von nicht-invasiv messbaren Biomarkern. Durch den angebotenen Service will das Startup die sportliche Leistung steigern, das Verletzungsrisiko minimieren und die Erholung optimieren. Die Analysen entstehen über den Speichel der Sportler:innen. Eines der ersten Ziele der Jungfirma war es, mit Fußballer:innen zusammenzuarbeiten. Mithilfe der Analysen will das Startup deren Leistung steigern.

Die Jungfirma hat es sich zum Ziel gemacht, das fortschrittlichste nicht-invasive Bioanalytik-Ökosystem zu schaffen, um die Entwicklung von Sportler:innen zu beschleunigen. „Biolyz ist das weltweit erste Unternehmen, das sich auf Data-Science-gestützte Analysen von Speichelbiomarkern zur Optimierung im Sport konzentriert“, erklärt Marlon Millard. Das Startup will die eigenen biochemischen Signale eines jeden Menschen nutzen, um individuell zugeschnittene, datengestützte Handlungsempfehlungen zu geben, um die Leistung und die Erholung zu verbessern, Verletzungen zu reduzieren und das Berufsleben zu verlängern.

Biolyz wurde 2024 zur FlexCo

Das Jungunternehmen hat in seiner Geschichte bereits einige andere Meilensteine erreicht. Schon zu Beginn, im Jahr 2020, konnte Biolyz den Gesamtsieg des i2b-Businessplan-Wettbewerbs erringen. Im vergangenen März hat das Startup außerdem die Umwandlung zur flexiblen Kapitalgesellschaft (FlexCo) vollzogen.