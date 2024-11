Bitcoin: Wen 100k?

Seit dem Wahltag in den USA vor einer Woche, der Donald Trump den großen Triumpf brachte, schraubt sich Bitcoin täglich, manchmal sogar stündlich, auf immer neue Allzeithochs. 80.000, 85.000, 90.000 zuletzt sogar 93.434 Dollar in der Spitze am gestrigen Mittwoch. Die Schlussfolgerung für viele: Es kann nur mehr wenige Tage dauern, bis Bitcoin über 100.000 Dollar steigt.

Das Erreichen der 100k wäre natürlich ein sehr starkes Signal, auf das viele hoffen. Denn zwar kann man nun, nach einigen sauren Jahren, wieder von einem Krypto-Bullrun sprechen, jedoch muss man wiederum auch festhalten: Die Handelsvolumina an den Krypto-Börsen sind noch lange nicht dort wo sie etwa im letzten Hype-Jahr 2021 waren, und auch noch nicht dort, wo sie etwa rund um das letzte Bitcoin Halving im April 2024 waren:

Deswegen gelten die 100.000 Dollar für BTC als wichtige psychologische Marke, die einen neuen großen Bullrun auslösen könnte. Denn auch wenn die größten Skandale schon etwas zurückliegen – die Implosionen von Terra/LUNA oder FTX sowie die NFT-Blase stecken noch zahlreichen Krypto-Käufer:innen in den Knochen. Immerhin zeigt Google Trends, dass das Interesse (ergo Suchanfragen) nach Bitcoin und Crypto wieder stark steigt, jedoch noch nicht das Niveau von 2021 erreicht hat:

Was also sagen Analysten zur weiteren Preisentwicklung? Viele kommen zum Schluss, dass die 100.000 Dollar für BTC in Reichweite sind, aber nicht alle gehen auch fix davon aus, dass das auch dieses Jahr noch so kommt:

Ben Simpson, CEO von Collective Shift

„Mit der Wahl von Trump, sinkenden Zinssätzen, der Möglichkeit zukünftiger quantitativer Lockerungen und konstanten täglichen Bitcoin-ETF-Volumina von einer Milliarde Dollar erkennen immer mehr Menschen das Potenzial. Bei einem begrenzten Angebot wie Bitcoin und der steigenden Nachfrage gibt es für den Markt nur eine Richtung.“

Markus Thielen, Gründer von 10x Research

„Ich denke, dass wir einen Bitcoin-Preis von 100.000 US-Dollar entweder bis Dezember oder Januar sehen werden. Der Markt zeigt eine starke Dynamik, und wir erwarten, dass Gary Gensler, der Vorsitzende der SEC, zwischen Dezember und Januar zurücktritt. Dies entspricht dem Muster der letzten beiden SEC-Vorsitzenden, die bei einem Regierungswechsel zurücktraten. Ein solcher Wechsel könnte die Marktstimmung weiter verbessern. Statistiken deuten ebenfalls darauf hin, dass wir bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres die 100.000 US-Dollar erreichen könnten. Wir sind daher sehr optimistisch.“

Ki Young Ju, CEO von CryptoQuant

„Für mich sind es 58.974 Dollar. Hoffe, ich liege falsch. Ich habe Korrekturen erwartet, da die Indikatoren des BTC-Futures-Marktes überhitzt waren, aber wir befinden uns im Preisfindungsmodus, und der Markt wird noch heißer. Sollte eine Korrektur und Konsolidierung stattfinden, könnte die Hausse länger anhalten; allerdings könnte eine starke Rallye zum Jahresende das Jahr 2025 für einen Bärenmarkt vorbereiten.“

Tony Sycamore, Market Analyst bei IGcom

„Was kommt als Nächstes? Nachdem BTC Mitte März ein Hoch knapp unter 74.000 Dollar erreichte, verbrachte er die nächsten sieben Monate damit, sich wie eine Feder aufzuladen. Die Wahl des „Pro-Krypto“-Befürworters Donald Trump letzte Woche war der Auslöser, um diese Spannung zu lösen. Mit der dahinterstehenden Dynamik scheint ein Anstieg in die niedrigen 90.000-Dollar-Bereiche wahrscheinlich. Wir erwarten außerdem eine Verschiebung hin zu Coins wie ETH, das etwa 17 % unter seinem Jahreshoch liegt.“

Lennix Lai, CCO von OKX

„Wir sehen Signale für einen potenziellen Paradigmenwechsel in die nächste Wachstumsphase der Kryptowährung, die meiner Meinung nach das Potenzial hat, BTC noch vor Jahresende über die 100.000er-Marke zu treiben. […] Nach den Wahlen könnte es zu drastischen Ausgabenkürzungen und Zollreformen kommen, die einen Schock für die Märkte darstellen könnten. Ich bin der Meinung, dass diese Faktoren die Inflation verschärfen könnten, was das erwartete Tempo der Zinssenkungen der Fed verlangsamen könnte.“

Gautam Chhugani, Managing Director für Global Digital Assets von Bernstein

„Kämpfen Sie nicht dagegen an. Willkommen im Krypto-Bullenmarkt – kaufen Sie alles, was Sie können. […] Wir bleiben zuversichtlich, dass unser Preisziel von 200.000 Dollar für Bitcoin bis Ende 2025 erreicht wird. Selbst bei 81.000 Dollar/Bitcoin (+ 87 % im Jahresvergleich) glauben wir, dass das Risiko-Rendite-Verhältnis in den nächsten 12 Monaten günstig ist.“

Eric Demuth, CEO von Bitpanda

„Bitcoin erreicht mittlerweile täglich neue Höchststände, anstatt über mehrere Monate hinweg. Alles deutet darauf hin, dass wir am Anfang eines neuen Bull Runs stehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Rallye noch eine Weile anhalten könnte. Es besteht die Möglichkeit, dass wir die 100.000 USD noch dieses Jahr oder sogar diesen Monat sehen könnten. Wer kurzfristig davon profitieren möchte, sollte schnell handeln. Aber nochmals: Was wirklich zählt, ist die langfristige Perspektive – und diese ist sehr positiv.“

Anmerkung: Der Titel „Wen 100k“ ist kein Tipp-Unfall, sondern eine Anspielung auf ein Mem. Internet-Kultur halt. Mehr dazu hier.