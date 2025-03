6 Player: Wer schnappt sich TikTok?

Etwa zwei Wochen bleiben noch, bis einer der größten Deals der Internet-Geschichte beschlossen wird: Der Verkauf von TikTok in den USA. Wegen Sicherheitsbedenken gegen China hat bereits die Biden-Administration bestimmt, dass das US-Geschäft der populären Video-App abgestoßen werden muss. Klar ist dabei auch, dass weder Google noch Meta sich das Ding kaufen dürfen, sie haben ja schon YouTube bzw. Instagram.

TikTok muss bis zum 5. April 2025 verkauft werden, um eine landesweite Sperrung in den USA zu vermeiden. Ursprünglich hatte die US-Regierung ByteDance, dem chinesischen Mutterkonzern von TikTok, eine Frist bis zum 19. Januar 2025 gesetzt, um die US-Operationen der Plattform an einen neutralen Käufer zu veräußern. Diese Frist wurde jedoch durch eine Anordnung von Präsident Donald Trump um 75 Tage verlängert, wodurch der neue Stichtag auf den 5. April 2025 fiel.

1. Perplexity AI

Perplexity AI möchte TikTok erwerben, um seine KI-gestützten Suchtechnologien zu integrieren und die Plattform durch algorithmische Transparenz zu verbessern. Ziel ist es, den “For You”-Feed neu zu gestalten, ihn als Open-Source-Lösung bereitzustellen und eine innovative Sucherfahrung zu schaffen. Interessant wäre für das KI-Startup natürlich auch die große Reichweite von TikTok, die man nutzen könnte, um den Angriff auf Google weiterführen zu können. Dabei geht es auch im viele Milliarden an Werbegeldern, die man Google und YouTube abluchsen könnte.

2.Microsoft

Microsoft zeigt erneut Interesse an der Übernahme von TikTok, in einem potenziellen Deal im Wert von bis zu 50 Milliarden US-Dollar. Strategisch betrachtet möchte Microsoft mit TikTok in den sozialen Medien Fuß fassen und eine jüngere Zielgruppe erschließen, die mit den bisherigen Produkten des Unternehmens schwer zu erreichen ist. TikToks innovative Algorithmen und seine starke Präsenz im digitalen Werbemarkt könnten Microsofts bestehende Technologien und Werbestrategien erheblich ergänzen. Außerdem bietet die Plattform wertvolle Nutzerdaten, die Microsofts KI- und maschinelle Lernsysteme verbessern könnten. Darüber hinaus könnte die Integration von TikTok in Microsofts Ökosystem neue Möglichkeiten in Bereichen wie virtueller Realität (VR) und erweiterter Realität (AR) eröffnen.

3. Oracle

Oracle, unter der Leitung von Tech-Mogul Larry Ellison, ist ein führender Kandidat für die Übernahme von TikTok und hat bereits eine bedeutende Rolle als Cloud-Anbieter der Plattform. Strategisch strebt Oracle an, TikTok zu übernehmen, um seine Position als Marktführer im Bereich Cloud-Dienste und Datenschutz zu stärken. Durch die Verwaltung von TikToks Daten und Algorithmen könnte Oracle seine Kompetenzen im Bereich Datensicherheit ausbauen und sich als vertrauenswürdiger Partner für die US-Regierung positionieren, insbesondere in Zeiten erhöhter geopolitischer Spannungen mit China. Die Übernahme würde es Oracle ermöglichen, den Zugang chinesischer Akteure zu US-Nutzerdaten zu verhindern und gleichzeitig seine Infrastruktur durch TikToks große Nutzerbasis weiterzuentwickeln.

4.Project Liberty (Frank McCourt)

Frank McCourt, Milliardär und ehemaliger Besitzer der Los Angeles Dodgers, leitet mit seiner Initiative Project Liberty ein Konsortium, das TikTok übernehmen möchte. Sein Ziel ist es, die Plattform grundlegend zu transformieren, indem er sie auf eine Blockchain-basierte Infrastruktur umstellt, die Nutzern mehr Kontrolle über ihre Daten und digitale Identitäten gibt. McCourt kritisiert das aktuelle Modell von Tech-Giganten wie ByteDance und strebt an, TikTok in ein System zu überführen, das auf Datenschutz, Transparenz und Nutzerbeteiligung basiert. Unterstützt wird sein Vorhaben von führenden Technologen wie Sir Tim Berners-Lee und Jonathan Haidt sowie von Investoren wie Alexis Ohanian. Durch die Übernahme möchte McCourt nicht nur ein mögliches Verbot von TikTok in den USA verhindern, sondern auch eine neue Ära des Internets einleiten, in der Nutzer anstelle von Unternehmen die Kontrolle über ihre Daten haben.

5. Jesse Tinsley und sein Konsortium

Jesse Tinsley, der Gründer von Employer.com, führt ein Konsortium von amerikanischen Investoren an, das TikTok übernehmen möchte. Die Gruppe hat ein Angebot von über 20 Milliarden US-Dollar für die US-Operationen der Plattform vorgelegt, mit Unterstützung prominenter Persönlichkeiten wie MrBeast sowie CEOs von Unternehmen wie Roblox und Anchorage Digital. Sein Ziel sei, TikTok als kulturelles Phänomen zu bewahren. Strategisch zielt es darauf ab, die Kreativitäts- und Verbindungsfunktionen der Plattform weiterzuentwickeln und gleichzeitig nationale Sicherheitsbedenken auszuräumen.

6. Rumble

Rumble ist ein kleiner, politisch rechts stehender YouTube-Rivale, der unter anderem auch von Stablecoin-Macher Tehter (USDT) unterstützt wird. Rumble hat Interesse an TikTok bekundet, um als Technologiepartner für die Plattform zu fungieren. Ziel ist es, Daten sicher in den USA zu speichern und freie Meinungsäußerung auf der Plattform zu fördern, wobei die finanzielle Machbarkeit des Kaufs fraglich bleibt. Möglich wäre, dass Tether, das viele Milliarden Gewinn macht, diesen Deal befördert.