Bitcoin erstmals bei mehr als 30.000 Dollar seit Juni 2022

Und endlich greift das Storytelling wieder: Bitcoin hat in der Nacht auf Dienstag mit dem Ende des Osterwochenendes einen Preis von 30.000 Dollar zurück erobert. Das entspricht aktuell einem Wert von etwa 27.700 Euro und liegt somit so hoch wie seit dem Juni 2022 nicht mehr. Damals stürzten Kryptowährungen nach dem Terra/LUNA-Desaster und unter dem Druck der US-Zinswende stark nach unten. Seit Anfang des Jahres hat BTC aber wieder um 80% zugelegt.

Bitcoin führt dabei derzeit das Wachstum unter den Krypto-Assets an. Mit einem Zuwachs um etwa 6 Prozentpunkte in den vergangenen 24 Stunden wächst BTC deutlich stärker als die meisten anderen Krypto-Assets. Lediglich Solana (SOL), Litecoin (LTC) und Filecoin (FIL) können da mithalten, aber andere Krypto-Assets wie etwa Ethereum (ETH) wachsen nicht so stark. Das zeigt, dass es nicht ein gesamtheitlicher Trend ist, der Kryptowährungen (teilweise) nach oben treibt), sondern eher vereinzelte Trends in unterschiedlichen Lagern.

Die Safe Haven-Story

Und damit ist es wieder da: das „Safe Haven“-Narrativ. In unsicheren Zeiten sind Menschen naturgemäß auf der Suche nach stabilen Assets wie Gold, Staatsanleihen oder eben auch Bitcoin, um ihr Geld möglichst risikofrei anzulegen. In den letzten Jahren hat sich Bitcoin allerdings eher wie eine Tech-Aktie verhalten und ist unter dem Einfluss von Inflation und Zinswende stark gestiegen und gefallen. Nun meinen wieder mehr Menschen, dass BTC das digitale Gold sei, gegen das man sich vor den Auswirkungen der hohen Inflation und der unsicheren Märkte (Stichwort Bankenkrise) schützen kann.

Aber stimmt das Narrativ auch? Es könnte auch etwas anderes sein. Via Bloomberg geht aktuell die Meldung durch die Finanzmärkte, dass das Ende des globalen Zinserhöhungszyklus könnte in Sicht sein könnte, da die Fed (Notenbank Federal Reserve) sich dem Höhepunkt nähern soll. Das signalisiert am Markt, dass die Zinsen nicht mehr weiter stark wachsen werden, und das befreit risikoreichere Assets wieder etwas von ihrem Druck. An den Börsen war am Montag zu sehen, dass wichtige US-Aktienindizes wie der S&P500 oder der Dow Jones auch sichtlich aufatmeten. Möglich, dass die Krypto-Assets positive Entwicklungen an den regulären Aktienmärkten vorwegnehmen.

Seit Jahresbeginn hat BTC (von niedrigem Niveau weg, wohlgemerkt) ein starkes Wachstum gezeigt. Hier BTC im Vergleich zu anderen Werten: