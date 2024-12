Bitpanda Fusion bündelt Krypto-Börsen von Coinbase, Binance und Co.

Gab es vom Wiener Krypto-Unicorn dieses Jahr sehr viel in Sachen Marketing-Aktivitäten zu hören, launcht das Unternehmen heute auch wieder ein neues Produkt. Mit „Fusion“ will man jenen Nutzer:innen, die sich professionelles Krypto-Trading wünschen und nicht nur einfaches Brokerage, ein Bündel von Preisdaten führender Krypto-Börsen, Market Maker und Liquiditätsanbieter auf einer einzigen Plattform anbieten.

Integriert sind laut Bitpanda derzeit Coinbase, Binance, OKX, Bybit, Kraken, Bullish sowie FalconX, weitere sollen folgen. Am Web Interface von Fusion sind die anderen eingebundenen Krypto-Services nicht zu erkennen, man bekommt eine für professionelle Händler angepasste Oberfläche geboten.

Bitpanda führt die Orders aus

Was zuerst einmal nach CoinMarketCap und Co klingt, geht aber tiefer, weil es nicht rein um das Sammeln von Preisdaten geht. Denn man kann direkt bei Fusion Krypto-Handel betreiben, und zwar unter Nutzung des bestehenden Bitpanda-Accounts. Trader sollen so von den besten Kauf- und Verkaufspreisen profitieren können. Das erinnert auch ein wenig an 1inch, das nicht nur eine Wallet bietet, sondern Usern auch den Krypto-Handel auf unterschiedlichen dezentralen Exchanges (DEX) in einer App ermöglicht.

Anders als bei DeFi-Anwendungen wie 1inch ist Bitpanda aber in einer zentralen Position bei Fusion. „Die Bitpanda GmbH ist dein alleiniger Vertragspartner für alle Trades auf der Bitpanda Fusion Plattform“, heißt es. Man würde kein multilaterales Trading-System betreiben, das Kauf- und Verkaufsinteressen Dritter zusammenführt, sondern alle Orders werden direkt mit Bitpanda ausgeführt, externe Marktplätze würden die Orders der Nutzer:innen nicht ausführen. Damit wird Bitpanda zur Drehscheibe bzw. Schnittstelle zwischen seinen Usern und den anderen Kryptobörsen.

Bitpanda hat eigene Krypto-Börse 2023 verkauft

Bitpanda hat eigentlich selbst eine eigene Krypto-Börse (Bitpanda Pro), die dann aber 2023 abgestoßen und zu One Trading umbenannt wurde (Trending Topics berichtete). Nun versucht man mit Fusion, den eigenen Nutzer:innen die Features von Krypto-Börsen zu bieten, ohne selbst eine zu bauen – stattdessen werden bestehende unter einem Dach gebündelt.

„Mit Fusion setzen wir einen neuen Standard für Krypto-Trading. Es ist das beste Tool auf dem Markt für erfahrene Händler mit hohem Handelsvolumen und bedeutet, dass sie die Preise nicht mehr über mehrere Börsen hinweg verfolgen oder mehrere Logins haben müssen – zusätzlich garantiert es den Ausführungspreis. Es ist alles, was Sie sich je gewünscht haben, in einem Konto. Bitpanda Fusion bietet Einfachheit, Sicherheit, tiefgreifende aggregierte Liquidität und Preisgenauigkeit sowie die Sicherheit, Regulierung und das Vertrauen, für die Bitpanda bekannt ist“, heißt es in einem Statement von Bitpanda-CEO Eric Demuth.